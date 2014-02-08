افتتاح مركز تدريب مهني ببياض العرب في العام التدريبي الحالي

بني سويف : سيد عبد الغني

أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف بأنه تقرر الإسراع في تشغيل مركز التدريب المهني والذي نفذته مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعية .

وأضاف المحافظ أن وزارة الصناعة قد استجابت للمطلب الذي سبق المطالبة به من قبل المحافظة وقامت مصلحة الكفاية بتجهيز بمنطقة بياض العرب وإعداد المركز لاستقبال الراغبين في التدريب وتقرر افتتاحه في العام التدريبي الحالي .

أكد المحافظ علي أهمية التدريب المهني، نظرا لتأثيره المباشر علي التشغيل والدفع بعجلة النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للعامل السويفي، مشيرا أن التحدي الاجتماعي الأكبر يكمن في توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة .



شبكةعيونالإخبارية

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