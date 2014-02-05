ندوة حول دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإيدز بأسوان

نظمت الجمعية المصرية لمكافحة مرض الأيدز لقاءا بمجموعه من الاعلامين بمحافظة اسوان للتعريف بمرض الايدز ودور وسائل الاعلام فى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض وطرق العدوى وكيفية التعامل مع مريض الايدز اقيمت الندوة تحت رعاية اللواءمصطفى يسرى محافظ أسوان . وبحضور سوسن الشيخ رئيس الجمعية المصرية لمكافحة مرض الإيدز .والدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

> و ناقش اللقاء الأثار الإجتماعية و الإقتصادية المترتبة على فيروس نقص المناعة البشرى و تأثيرها على برامج التنمية فى إطار الألفية الثالثة .

ومن ناحيتها أكدت سوسن الشيخ أن هناك مشكلة كبرى فى المجتمع المصرى وهى عدم تقبلهم لمريض الإيدز والتعامل معه بشكل طبيعى دون الخوف من العدوى ،موضحة أن مريض الإيدز ليس بالضرورة يكون شخص ذو سلوك سيئ كما يترسخ لدىالعديد من أفراد المجتمع.

> أضافت فى كلمتها أن مريض الإيدز هو شخص له حق الرعاية و غير مقبول معاقبةالإنسان ،حتى لا يدفع المريض أخفاء مرضه عن جميع من حوله ،مشيرة إلى أنالمرض له تداعيات إقتصادية وإجتماعية، وليست مشكلة شخص كما يعتقد البعض ويجب على الإعلام إيضاح الصورة الصحيحة حتى تتغيير نظرة المجتمع عن مريض الإيدز.