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اتفاق بمبلغ 250 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى لمشروع محطة كهرباء ‏الشباب

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اتفاق بمبلغ 250 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى لمشروع محطة كهرباء ‏الشباب اتفاق بمبلغ 250 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى لمشروع محطة كهرباء ‏الشباب

المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة

صرح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بأنه تمت ‏الموافقة على إبرام الاتفاق التنفيذى للقرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ يصل إلى ‏حوالى 250 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة الشباب ‏للعمل بنظام الدورة المركبة، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح أول حزمة من هذا المشروع خلال ‏شهر فبراير الجارى.‏

وقال الوزير إن القدرة الاسمية للمحطة تبلغ حوالى 1000 ميجاوات، مشيرا إلى أنه سيتم ‏تحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة بإضافة وحدتين توليد بخاريتين بقدرة إجمالية تبلغ 500 ‏ميجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 577 مليون دولار أمريكى يساهم فى تمويلها بنك ‏الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والصندوق السعودى إلى جانب الموارد ‏الذاتية لشركة شرق الدلتا.‏

وأوضح أن المشروع يأتي فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لتنفيذ خطتها التوسعية التي ‏تهدف إلى إضافة قدرات توليد دون استخدام وقود إضافى يتم تنفيذها لتدعيم الشبكة الكهربائية ‏الموحدة مع الاستخدام الإقتصادى للوقود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوحدات.‏

ولفت إلى أنه قد تم التعاقد على الأعمال الاستشارية للمشروع كما تم الانتهاء من الدراسات ‏البيئية له تمهيدا للحصول على موافقة.

أ ش أ

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