اتفاق بمبلغ 250 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى لمشروع محطة كهرباء ‏الشباب

صرح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بأنه تمت الموافقة على إبرام الاتفاق التنفيذى للقرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ يصل إلى حوالى 250 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحويل الوحدات الغازية بمحطة الشباب للعمل بنظام الدورة المركبة، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح أول حزمة من هذا المشروع خلال شهر فبراير الجارى.
وقال الوزير إن القدرة الاسمية للمحطة تبلغ حوالى 1000 ميجاوات، مشيرا إلى أنه سيتم تحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة بإضافة وحدتين توليد بخاريتين بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 577 مليون دولار أمريكى يساهم فى تمويلها بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والصندوق السعودى إلى جانب الموارد الذاتية لشركة شرق الدلتا.
وأوضح أن المشروع يأتي فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لتنفيذ خطتها التوسعية التي تهدف إلى إضافة قدرات توليد دون استخدام وقود إضافى يتم تنفيذها لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة مع الاستخدام الإقتصادى للوقود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوحدات.
ولفت إلى أنه قد تم التعاقد على الأعمال الاستشارية للمشروع كما تم الانتهاء من الدراسات البيئية له تمهيدا للحصول على موافقة.
أ ش أ