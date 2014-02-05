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وزير الرى يغادر إلى إيطاليا للاتفاق على 9 مشروعات

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وزير الرى يغادر إلى إيطاليا للاتفاق على 9 مشروعات وزير الرى يغادر إلى إيطاليا للاتفاق على 9 مشروعات

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى على الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما , في زيارة يلتقى خلالها بوزير البنية التحتية والطرق والمياه الإيطالى لبحث التعاون المشترك بين البلدين، والاستفادة من برنامج مبادلة الديون من أجل تحسين الموارد المائية .
> يتضمن اللقاء دراسة تنفيذ 9 مشروعات مقترحة من فى مختلف نواحى الموارد المائية ، وتدبير التمويل اللازم من برنامج مبادلة الديون الذى تستفيد منه مصر فى تطوير منشآت الرى .

كما تشمل الزيارة التى تستغرق يومين توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع معهد “بارى” للدراسات المائية الإيطالى للاستفادة بهم فى تبادل الخبرات والتدريب لرفع كفاءة مهندسى الرى المصريين بحضور برنامج تدريبى هناك .

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