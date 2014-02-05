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السيطرة على حريق كبير فى مستودع للأصباغ بميناء الشويخ بالكويت

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السيطرة على حريق كبير فى مستودع للأصباغ بميناء الشويخ بالكويت السيطرة على حريق كبير فى مستودع للأصباغ بميناء الشويخ بالكويت

 

ارشيفية

أعلنت الإدارة الكويتية العامة للإطفاء عن تمكن ستة مراكز تابعة لها من السيطرة على حريق إندلع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم  فى مستودع للأصباغ فى ميناء الشويخ ، أسفر عن أضرار مادية كبيرة وتعرض ثلاثة رجال إطفاء الى حروق وكسور ·

وقال نائب المدير العام لمكافحة وتنمية الموارد البشرية بالإدارة العميد خالد المكراد فى تصريح له أن الإدارة تلقت بلاغا عن إندلاع حريق فى مستودع بميناء الشويخ مساحته 2000 متر مربع يحتوى على براميل من الأصباغ وأن الحريق أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة وتعرض ثلاثة رجال إطفاء الى كسور وحروق ، مؤكدا أن وحدة تحقيق الحوادث تقوم حاليا بجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته ·

وقد تمت السيطرة على الحريق بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح والمدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ صباح جابر العلى الصباح ·

من جهته قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزى فى تصريح اليوم أن محطات قياس جودة الهواء التابعة للهيئة لم ترصد أى ارتفاعات فوق المعدلات الطبيعية فى نسب التلوث بسبب الحريق الذى إندلع بمخزن الأصباغ فى ميناء الشويخ اليوم ·

وأضاف أن فريق رصد جودة الهواء التابع للهيئة يقوم تباعا بقياس نسب الملوثات فى محيط منطقة الحريق الذى إمتد على مساحة تقدر باكثر من 1500 متر مربع فى الميناء وتحليل القراءات فى المحطات الثابتة خصوصا بمحطتى الشويخ ومنطقة سعد العبدالله التابعتين للهيئة ·.. وقال أن الفريق رصد وحلل القراءات فى تلك المحطات ، ولم يتم رصد أى قياسات للملوثات أو الإنبعاثات أعلى من المعدلات المسموح بها ·

 

أ·ش·أ

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