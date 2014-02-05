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ضبط كميات من شيكولاتة “الفنكوش” مجهولة المصدر بالوادي الجديد‎

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ضبط كميات من شيكولاتة “الفنكوش” مجهولة المصدر بالوادي الجديد‎ ضبط كميات من شيكولاتة “الفنكوش” مجهولة المصدر بالوادي الجديد‎

مديرية أمن الوادي الجديد – ارشيفية

تلقى اللواء محمد سمير محمد، مديرأمن الوادي الجديد بلاغًا من مباحث ،  بضبط كمية من شيكولاتة الفنكوش مجهولة المصدر داخل محلين بميدان الشعلة بالخارجة، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة، بقيادة الرائد أحمد الدربي، رئيس مباحث التموين بمدينة الخارجة، حيث تمكن من ضبط كل من م . م “41 سنة” صاحب محل تجاري، وبحوزته 225 قطعة شيكولاتة الفنكوش مجهولة المصدر، والمحظور تداولها وبيعها للمواطنين، وقد تحررالمحضر رقم 767 جنح، قسم الخارجة، لسنة 2014.

كما تم ضبط  م .ص “28 سنة” صاحب محل تجاري، وبحوزته 56 قطعة شيكولاتة الفنكوش مجهولة المصدر، وقد تم تحرير محضر رقم 768 جنح، قسم الخارجة لسنة 2014، وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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