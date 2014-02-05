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مقتل وإصابة 17إثر انفجارين استهدفا الخارجية العراقية ومدخل المنطقة الخضراء ببغداد

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مقتل وإصابة 17إثر انفجارين استهدفا الخارجية العراقية ومدخل المنطقة الخضراء ببغداد مقتل وإصابة 17إثر انفجارين استهدفا الخارجية العراقية ومدخل المنطقة الخضراء ببغداد

ارشيفية

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم بان 17 شخصا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارتين مفخختين بالقرب من وزارة الخارجية العراقية وأحد مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ، في حصيلة أولية .

وقال المصدر، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرين بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في منطقة الصالحية بالقرب نقطة التفتيش المؤدية أحد مداخل المنطقة الخضراء، فيما انفجرت سيارة أخرى كانت مركونة داخل جراج للسيارات مقابل لمبنى وزارة الخارجية، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح .

وأضاف المصدر ، أن قوات الامن طوقت منطقتي الانفجارين، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفى وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي .

 

أ ش أ

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