إنجاز 10% من مستشفى الأمل في دبي

أكدت المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الأشغال العامة أن نسبة الإنجاز في مشروع مستشفى الأمل في دبي بلغ 10% خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المخطط الزمني للإنجاز يسير بشكل أسرع من المعدل لتسلم المبنى قبل الوقت المحدد.

وقالت العبودي إن الوزارة سلمت موقع مشروع المستشفى للمقاول خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تم تحضير الموقع والبدء في التنفيذ، ويتكلف المشروع حوالي 500 مليون درهم وهو أول مستشفى يحتوي على بيوت منتصف الطريق، وهي المرحلة الانتقالية قبل انتقال المريض الى المجتمع الخارجي.

وذكرت أن مشروع مستشفى الأمل ينفذ وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية للطب النفسي مع الالتزام بالاتجاهات الحديثة في تصميم مرافق الصحة النفسية من أجل تهيئة بيئة صحية ونفسية مثالية للمرضى، وصولا لدمجهم في المجتمع وتحقيق الناحية العلاجية والتعليمية للمستشفى.

وقالت إن المستشفى يشمل أقساما لخدمة المجتمع المحلي الى جانب المرضى النفسيين، وإمكانية فتح أبوابه للطلاب والمهتمين للقيام بورشات تدريبية ومحاضرات وورش عمل داخل المستشفى، وينفذ المشروع على مساحة قدرها 54 ألف متر مربع, بسعة تبلغ 272 سريرا في منطقة الروية الثالثة في دبي, وفق افضل المعايير والممارسات العالمية للطب النفسي ومعايير العمارة الخضراء للمنشآت الصحية LEED HC التي سيتم تطبيقها لأول مرة في المنطقة، مع الالتزام بالاتجاهات الحديثة في تصميم مرافق الصحة النفسية.

طابع إسلامي

ويأخذ تصميم مستشفى الأمل الطابع الإسلامي والمحلي، ويضم بهوا واسعا وصالة استقبال وعيادات بجانب الاقسام التأهيلية والعلاجية والداخلية ومنطقة تسجيل المرضى ومواعيد المراجعات, بينما يضم الدور الأرضي للمستشفى صيدلية، وعيادة عامة علاجية تخدم المجتمع الداخلي والخارجي.

وعن مشروع إنشاء المبنى الرئيس لوزارة البيئة والمياه في دبي قالت المهندسة زهرة العبودي إنه تم تعديل في الموقع حيث تم اختيار موقع آخر من جانب وزارة البيئة والمياه، ويحتاج الموقع الجديد لدراسة جديدة من قبل الأشغال، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه.

وأشارت العبودي إلى الأهمية الكبيرة لتطبيق أنظمة المباني الخضراء، من خلال توفير استهلاك الطاقة الكهربائية، وبنسبة تصل إلى 40%، وخاصة الطاقة المستخدمة للتبريد والإضاءة وتسخين المياه، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه، ما يقلل من انبعاث الغازات الضارة.