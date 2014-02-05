Bill Gates يتخلّى عن رئاسة مجلس ادارة "Microsoft"

تخلى رجل الأعمال الأمريكي Bill Gates عن رئاسة مجلس إدارة "Microsoft" ليكتفي بدور إداري كمستشار تكنولوجيّ.

وفي بيان رسمي لشركة "Microsoft"، تمّ الإعلان عن منصب Gates الجديد، وعن تعيين Satya Nadella بديلاً عنه لإدارة الشركة، حسب ما ذكر موقع "telegraph" البريطاني.

يُذكر أن Nadella هي المدير الثالث للشركة، وتبلغ من العمر 39 عاماً، ولم يسبقها إلى هذا المنصب غير Bill Gates و Steve Ballmer الذي استقال في آب عام 2013.

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