هل تصبح سيرين عبد النور كيم كاردشيان الثانية؟

بعد أن اشتهرت الأميركية كيم كارداشيان بفضل حياتها الإجتماعية الصاخبة بلقب نجمة عالمية بعد مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians إلى جانب شقيقتيها ووالدتها، تخوض اليوم الممثلة والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تجربة تلفزيون الواقع ولكن من خلال برنامج مؤلف من 26 حلقة ومدة كل واحدة منها 45 دقيقة.

رهان على سيرين

ولأن العمل يقوم على تصوير الواقع وإنتاج ضخم، فقد بدا تحفظ صنّاعه، على عدم الخوض في الكثير من التفاصيل لتركها للمشاهدين لاسيما بوجود نجمة بحجم سيرين، التي عبرت عن خوفها من هذه التجربة وبأنها ستبكي في حال لم تكن ردود الفعل إيجابية على أول حلقة من البرنامج.

المؤتمر الذي عقد بحضور إعلامي ضخم، حضره المنتج نجيب صباغ والمخرج بهاء خداج.

وقد اختصر صباغ العمل بأنه هو نفسه اندهش مما قدمته سيرين وأكثر مما توقع، كونها من الأشخاص الحساسين جدا، والتي تتحمس لأي فكرة، وهي بطبعها تعيش حياة كالتي قمنا بتصويرها على حد تعبيره. ورأى صباغ أن "رهانه على سيرين كبير كون العالم العربي يهتم بأخبارها جميعها"، إلا أنه تحفظ عن الإفساح في أي محطة أخرى من الممكن أن يتم عرضها غير محطة "الآن" منتظرا العرض الأنسب.

خوف سيرين وبكائها

ولأن سيرين تحرص في كل عمل لها على أن يكون من ورائه رسالة ما كما قالت، عبرت عن خوفها من هذه الخطوة البعيدة عن التمثيل والغناء، مشيرة إلى أن "ما قدمته في البرنامج هو الحياة الحقيقية التي نعيشها بعيدا عن الفن، إضافة الى الاجتماعيات التي تواكبها كفنانة".

وتمنت سيرين أن تكون ردود الفعل على العمل إيجابية كي لا تبكي، وكي يكون هناك جزء ثان .

وتابعت: "برنامجي هو مرآة للمجتمع، وما نراه في نشرات الأخبار هو مختصر، لذلك سنغوص أكثر خلف الكواليس وسنستعرض مشاكل من لبنان والأردن ومصر وكثير من القضايا الإجتماعية. كذلك هناك شق يتكلم عن حياة سيرين الإجتماعية وتلبيتها للدعوات الإجتماعية وحضور عروض أزياء كفنانة تتمتع بشهرة واسعة.

بعيدة عن السياسة

كذلك استغلت سيرين المؤتمر لترد على كل من يحاول إقحامها في دهاليز السياسة بالقول: "أنا بعيدة عن السياسة لأنني أراها تمثيلية من قبل الساسة، وبرنامجي يتكلم عن الإنسان ولم أكن ولن أكون مع أي جهة سياسية في يوم من الأيام".

وفي حديث لـ"سيدتي نت" لفتت سيرين إلى أنه "يجب أن نضع حدودا لحياتنا كي لا نقع في الهاوية، وقد توغلنا في هذا البرنامج في قضايا إنسانية كثيرة رغم الصعوبات التي واجهناها في بعض الأحيان في المواضيع السياسية والقانونية.

وختمت بالقول: "برنامجي هو رسالة لكل إنسان، وحاولنا أن نسلط الضوء على العنف ضد المرأة والمرأة في السجون بشكل كبير".

سيرين وكيم

تجربة سيرين ربما سبقتها عليها الممثلة ميساء مغربي من قبل عربيا ولكنها لم تحظ بالإنتشار الواسع ربما بسبب ضعف نجومية ميساء أم بسبب حصرية البرنامج لمحطة واحدة. كما خاضت كردشيان هذه التجربة وحصدت شهره عالمية جعلتها نجمة يتهافت عليها منتجو العالم بعد نجمة تلفزيون الواقع البريطانية باريس هيلتون.فهل تسير سيرين على خطى هيلتون وكاردشيان وتتحول إلى نجمة تلفزيون الواقع على صعيد العالم العربي؟

يبقى أن نذكر أنه من الممكن أن يكون هناك جزء ثان من برنامج "بلا حدود" ومع سيرين في حال نجحت النسخة الأولى منه، ومن المتوقع أن يبدأ عرضه قريبا.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"