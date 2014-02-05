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الصورة الأولى لتامر حسني ونيكول من مسلسل "ياسين" تكذّب اللوك الجديد

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الصورة الأولى لتامر حسني ونيكول من مسلسل "ياسين" تكذّب اللوك الجديد الصورة الأولى لتامر حسني ونيكول من مسلسل "ياسين" تكذّب اللوك الجديد

الثلاثاء 04-02-2014 22:36

القاهرة: مروة عبد الفضيل

يظهر الفنان تامر حسني في مسلسله الجديد "ياسين" الجاري تصويره حالياً، بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بنفس اللوك الذي ظهر به في مسلسله الأخير "آدم". وقد ظهر ذلك جلياً في الصورة الأولى له من المسلسل، والتي تنفي بشكل قاطع كلّ ما تردّد عن أنه قام بإطالة لحيته، من أجل العمل، إذ على النقيض من ذلك، تبدو لحيته أصغر حجماً من تلك التي ظهر بها في برنامج "رحلة صعود"، الذي عرض مؤخراً، ورصد من خلاله رحلة صعوده في مشواره الفني الذي امتدّ لعشرة أعوام.

 

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