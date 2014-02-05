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حسن الرداد: الشعب اللبناني مهتم بالثقافة الأجنبية ولا يعرف نجوم مصر

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حسن الرداد: الشعب اللبناني مهتم بالثقافة الأجنبية ولا يعرف نجوم مصر حسن الرداد: الشعب اللبناني مهتم بالثقافة الأجنبية ولا يعرف نجوم مصر

اعتبر الفنان حسن الرداد أنّ السبب الرئيسي الذي جعله يُقبل على خطوة المشاركة في لجنة تحكيم برنامج "ديو المشاهير" هو رغبته في تعرّف الجمهور اللبناني عليه، خصوصاً أنه سبق له في أكثر من مناسبة أن زار لبنان، حيث تفاجأ أنّ هذا الشعب لا يعرف معظم نجوم .
وارجع الرداد ذلك إلى أن اللبنانيين شعب ذو ثقافة مختلفة بعض الشيء، ويميل إلى مشاهدة الأعمال الأجنبيّة أكثر من العربية.
وكشف الرداد خلال مشاركته في برنامج "هنغني سيما"، على قناة "نايل سينما"، عن أنّ عرضاً قدِّم إليه، يتضمّن تقديم شخصية الخديوي إسماعيل، وهو ما رفضه، مبدياً رغبته في تجسيد شخصية محمد علي باشا، بالرغم من فارق التكوين الجسدي الشاسع بينهما، إذ كان الأخير ضخماً. لكن الرداد استدرك ضاحكاً بالقول: "سنجد حلاً لهذا الموضوع، لو قمت بتجسيد شخصيته".

 

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