"كاش" أول مسلسل درامي يكشف خبايا الكرة السعودية

أنهت قناة "محليون" كافة الاستعدادات للبدء بتصوير المسلسل الدرامي الرياضي "كاش"، الذي يعتبر الأول من نوعه على الساحة الفنية، من بعد جهد استمرّ لأكثر من 3 أشهر، وتضمّن العديد من البروفات التي نفّذها الممثلون الشباب على نحو متواصل.

وخلال أيام، ينطلق فريق التصوير في أماكن مختلفة من مدينة جدة، وفي الإمارات العربية المتحدة. وتعدّ هذه خطوة جريئة لتصوير مسلسل يعرض على قناة "محليون" خارج السعوديّة. والمسلسل من تأليف وإخراج محمود صباغ، فيما يُشارك في التمثيل مجموعة من نجوم التمثيل على موقع "يوتيوب"، منهم محمود رمضان، نجم برنامج "الفئة الفالة"، والفنان عبد المجيد الرهيدي، نجم مسلسل "قروشة وبمبي"، وممثل "واي فاي" الممثل تركي شيخ، ونيفين طباره، والنجمة "بمبي".

ويشارك في التمثيل كذلك عبد الرحمن يماني وحمزة هوساوي ونواف الظفيري، من إذاعة "مكس إف إم"، والمذيعة سابقاً في نفس القناة مروة سالم، في أول تجربة لهم مع التمثيل.

المخرج والمؤلف محمود صباغ يقول: "إن المسلسل يتناول كلّ ما يدور في كواليس الكرة السعودية، ويسلط الضوء على خبايا المستديرة من منظور اجتماعي. ويتوقّع أن تكون قوة النجاح الذي سيحقّقه المسلسل بحجم قوة الموضوعات المطروحة. إلى جانب استعداد الشباب للظهور بصورة تليق بهم كممثلين يسعون لتحقيق النجاح العربي وبناء مدرسة فنية جديدة وصناعة ممثلين ودراما مقنعة داخلياً وخارجياً. ومن أجل هذه الأهداف، تمّ اختيار الشباب والممثلين بعناية وبدقة، لنكون معاً فريقاً واحداً يصل بهذا العمل، وبالفريق إلى الاحتراف والنجاح بإذن الله. ولتعزيز روح الشباب العالية والمعنويات المرتفعة والجهد المبذول، تمّ الاتفاق مع فريق تصوير خارجي له باع طويلة وخبرة لا تخفى على أحد في تصوير الدراما الاجتماعية، وهو فريق "فيكتور كريدي".

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