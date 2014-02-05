"طربان" كوميديا راقية بعيدة عن الإسفاف والتهريج

يدخل الكاتب ضيف الله زيد منطقة مظلمة من مناطق المجتمع، ويقرّر تسليط الضوء عليها، من خلال مسلسل "طربان"، الذي صاغ أحداثه ويخرجه المخضرم غافل فاضل، بينما يلعب بطولته الفنان القدير محمد المنصور، إلى جانب نخبة من النجوم.

"سيدتي نت" حضر في "لوكيشن" التصوير، وشهد مساء الأحد الماضي تنفيذ بعض اللقطات، خلال 4 ساعات عمل، حيث التقينا صنّاع مسلسل "طربان"، وكانت البداية مع المخرج غافل فاضل، الذي تحدث حول الخط العام للعمل، فقال: "المسلسل كوميديّ، ما يتطلب أسلوباً مختلفاً على صعيد حركة الكاميرا ووقوف الممثل ليصل الموقف الكوميدي بشكل واضح ويسير إلى المشاهدين".

وأشار غافل إلى أنّ العمل يضمّ نخبة من النجوم، على رأسهم محمد المنصور، من الكويت، وسعيد سالم من الإمارات، إلى جانب بعض الوجوه الجديدة، لافتاً إلى أنّ البعض يعتقد أنّ الكوميديا نوع من الإسفاف والتهريج، وهذا غير صحيح، مشدّداً على أنّ "طربان" يحمل رسالة راقية، ويقدّم كوميديا الموقف البعيدة عن التهريج.

النجم محمد المنصور، من جهته، رأى أن "المسلسل يتحدّث عن قيمة الفنان بمجمله، وكلّ ما يتعلق بالفنّ، حتى لو كان الفنان شاعراً؛ وهذا ما يمسّ قلوب الناس، لأنّ له علاقة وطيدة وحميمة بهم، فما بالك إذا كان المسلسل يتناول مطرباً له اتصال مع الشعب، ويتطلع إلى أن يصل إلى مصاف الكبار؛ والمشكلة أنه يصطدم بأقرب الناس إليه، وهم عائلته، سواء أكان الفرد منهم ابنه الضابط أو المحامي أو الزوجة، أو رفيقة الدرب، إذ رفضوا جميعهم فكرة أن يكون الأب فناناً شعبياً يغنّي ويرقص".

أمّا الفنانة طيف، فقالت: "أقوم بدور زوجة الفنان محمد المنصور، والتي تحرص دائماً على أولادها وبيتها، ولديها هاجس كبير في أنّ يكون أفراد أسرتها على قلب واحد".

الفنان عبدالله بهمن قال عن دوره: «أجسّد دور ضابط له مكانة مرموقة في المجتمع، يصطدم بوالده شعلان، ويقف منه موقفاً جاداً لردعه عن المضيّ في طريق الغناء. والمسلسل عمل كوميديّ خفيف ذو بعد تراجيديّ، يعتمد على كوميديا الموقف، خصوصاً في شخصية شعلان التي يجسّدها الفنان القدير محمد المنصور".

وقال الفنان الشاب محمد المسلم: "للمرة الأولى، أشارك في مسلسل كوميدي؛ والشخصية التي أقدّمها مضحكة وجديدة. أقدّم دور محامٍ بخيل، يبيع الكلام لمن حوله، ويفتقد الثقة، وتظهر تفاصيل العمل بصورة أكبر عند عرضه. وإلى الآن، سعيدٌ بردود فعل من حولي".

الفنانة مريم حسين تحدّثت عن دورها، فقالت: "أقدم شخصية سلوى، البنت المتفهمة والرزينة والدلوعة في الوقت نفسه، والمتزوجة من أحمد العونان. أحببت فكرة العمل لأنّ فيه نسبة كبيرة من حياتنا الواقعية".

الفنان الشاب إبراهيم الشيخلي قال: "أجسّد شخصية سلطان. وفكرة العمل تتمحور حول رجل كبير بالسن يحبّ الفن، ولكنه يحاول الوصول بطريقة خاطئة؛ لذا يتعرف إلى شباب، لأن لديه قناعة بأنهم بوابة العبور إلى الساحة الفنية؛ وهنا يأتي دوري وزميلي الفنان سامي مهاوش، حيث نستغلّ بطل العمل الفنان محمد المنصور، فتتوالى الأحداث".

مدير إدارة الإنتاج في العمل حسن سليمان تحدّث عن مشاركة نخبة من النجوم في المسلسل، فقال: "لدينا طاقم فني وتقني على أفضل مستوى، والمسلسل من تأليف وإنتاج ضيف الله زيد، فيما الإخراج للقدير غافل فاضل، إلى جانب المخرج المنفذ مبارك الفضلي".

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