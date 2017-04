مختبرات مستشفيات جامعة الملك سعود تحصل على اعتماد كلية أطباء علم الأمراض الأمريكية

حصلت مختبرات المستشفيات الجامعية (مستشفى الملك خالد ومستشفى الملك عبدالعزيز) التابعة لكلية الطب – جامعة الملك سعود – الرياض مؤخرا باستحقاق وللمرة الثانية على اعتماد كلية أطباء علم الأمراض الأمريكية (The College of the American Pathologists)، وتعتبر كلية أطباء علم الأمراض الأمريكية جمعية طبية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتخدم أكثر من 6000 من المختبرات حول العالم التي تتماشى مع المعايير العالمية للتميز وتعتبر الرائدة في مجال ضمان جودة خدمات علم الأمراض والمختبرات الطبية.

برنامج كلية أطباء علم الأمراض معترف به دولياً ويعتبر الوحيد من نوعه الذي يستخدم فرق من المهنيين الممارسين في المختبرات كمفتشين. كما يعتمد على معايير اعتماد صارمة يتم ترجمتها إلى متطلبات تفصيلية ومركزة تساعد المختبرات على تحقيق أعلى معايير من التميز التي تؤثر بشكل إيجابي على الرعاية المقدمة للمرضى.

ويهدف البرنامج إلى سلامة المرضى من خلال تطوير نوعية خدمات المختبرات عن طريق التعليم وإعداد المعايير والتأكد من أن المختبرات تلبي أو تتجاوز المتطلبات التنظيمية.