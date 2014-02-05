أمير الشمالية: مشروع «وعد» يحقق رؤى خادم الحرمين للتنوع الاقتصادي الشامل

برعاية صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية دشنت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركاؤها من الجهات الحكومية والشركات الكبرى امس العقود الإنشائية ومبادرات التنمية المحلية في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال.

وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي الامراء والمعالي الوزراء والمسؤولين وعدد من أعيان منطقة الحدود الشمالية.

النعيمي: إجمالي الاستثمارات المتوقعة

في مدينة وعد الشمال يتجاوز 36 مليار ريال

وقد شهد الحفل توقيع عدد من العقود الانشائية لمشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال حيث وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عقد إنشاء مصنع حامض الكبريتيك مع شركة أس ان سي لافالين الكندية بالشراكة مع شركة ساينوبك الصينية، كذلك وقعت معادن عقد إنشاء مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات مع شركة هوانكايو الصينية للهندسة والمقاولات، وأيضا وقعت معادن عقد إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك مع شركة هانوا الكورية، كما وقعت معادن عقد انشاء مصنع الامونيا مع شركة ديلم الكورية، بالإضافة الى ذلك وقعت معادن عقد إنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية المركبة مع شركة أنتكسا الصناعية الاسبانية، ووقعت معادن كذلك عقد إنشاء الطريق الرئيس مع شركة المملكة السعودية القابضة "سبك"، بجانب عقد تسوية الموقع مع شركة الحربي.

كما تعاقدت الشركة السعودية للكهرباء مع مكتب الاستشاري العالمي اف كونسلت بسويسرا لإعداد نطاق العمل والمواصفات الفنية لإنشاء محطة توليد وعد الشمال بقدرة 1000 ميجاوات بنظام الدورة المركبة كما تعاقدت الشركة السعودية للكهرباء مع الشركة العربية للكهرباء والتقنية لإنشاء محطة تحويل في وعد الشمال بجهد 132/13.8 كيلوفولت ومع شركة البابطين للمقاولات لإنشاء الخط الهوائي جهد 132 ك.ف. مزدوج الدائرة لربط المحطة الفرعية ومحطة مشروع الفوسفات بمدينة وعد الشمال، إضافة لعقود الرفع المساحي والمسح الجيوتقني ودراسة تقييم الاثر البيئي لمشروع محطة التوليد.

وضمن المشاريع التي تم توقيعها في الحفل وقعت المؤسسة العامة للموانئ عقد إنشاء أرصفة وعد الشمال في ميناء رأس الخير مع شركة تشاينا هاربور انجينيرنج. كما وقع معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الجهة المالكة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عقداً مع شركة "تبسا" لتولي مهام استشاري الإدارة والإشراف على تنفيذ ربط مدينة وعد الشمال التعدينية بموانئ المملكة على الخليج العربي في كل من الجبيل الصناعية ورأس الخير التعدينية. فيما وقعت شركة معادن عقدا مع شركة ارامكو لإمداد الكبريت المصهور لمجمع معادن للفوسفات لإنتاج حامض الفسفوريك، بطاقة 1.78 مليون طن سنويا عند بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة.

كما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والكهرباء ممثلةً بشركة المياه الوطنية للعمل على دراسة إمكانية تطوير ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الشمالية لتوفير مياه التبريد والمياه الصناعية للمدينة. ومن ضمن العقود التي وقعت أمس تم إبرام اتفاقية بين كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة سنابل للاستثمار وشركة سن أديسون لتمويل لتنفيذ دراسة جدوى مشروع مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في مدينة وعد الشمال بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. كما وقعت معادن خلال حفل التدشين مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز تدريبي في مدينة وعد الشمال لتأهيل أبناء المنطقة للعمل في وعد الشمال.

مشروع تنموي يحمل فرصاً استثمارية واعدة

ورفع صاحب السمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات الشكر والامتنان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على حرصه -حفظه الله- على الوفاء بوعده بأن تأخذ منطقة الحدود الشمالية نصيبها من التنمية بما ينعكس على رفاه المواطنين مشيراً الى أن مثل هذا التوجه هو دأب هذه الدولة الفتية ونهجها المبارك الذي لم تحد عنه يوماً ما.

وعبر سموه عن سعادته وأهالي المنطقة بهذا المشروع الحيوي المهم الذي ستنعكس آثاره التنموية على المنطقة في القريب العاجل وفي المملكة ككل -إن شاء الله-، وأضاف أن هذا المشروع هو امتداد للمشاريع التنموية التي شهدتها وتشهدها مختلف مناطق بلادنا في ظل الرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطن من ولاة أمر هذه البلاد -حفظهم الله.

وأشار سموه الى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال سيساهم في إيجاد فرص استثمارية واعدة للمقاولين السعوديين في منطقة الحدود الشمالية والمساهمة في إيجاد فرص وظيفيه لأبناء المنطقة تحقق لهم مزيداً من الاستقرار وليساهموا في خدمة وتنمية بلادهم. ودعا سموه كافة الجهات الى التعاون والتكاتف لإنجاح هذا المشروع المهم والذي يحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا جميعاً هو اسم الملك عبدالله الذي شمل برعايته جميع المواطنين في ربوع مملكتنا الحبيبة، وتوجه سموه بالدعاء الى الباري عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأن يسبغ على مقامه الكريم موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة البناء والعطاء في هذه البلاد المباركة وأن يحفظ عضديه صاحب السمو الملكي

شبكةعيونالإخبارية

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