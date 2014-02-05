أمير الرياض يؤسس لـ«سوق عتيقة» الجديد

الرياض، تغطية - أحمد الشمالي تصوير - عليان العليان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن العمل في مشروعات تطوير مدينة الرياض سائر على قدم وساق سواء من قبل أمانة منطقة الرياض أو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، جاء ذلك في رد سموه على سؤال "الرياض" حول المشروعات التطويرية في العاصمة الرياض، مضيفاً بإن هناك تنسيقاً مستمراً ودائماً مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أو القطاع الخاص في العمل على تطوير مدينة الرياض.

م. المقبل: الخطط التنموية في الرياض تسير على خطى متوازنة نحو المزيد من النماء والبناء

وقال الأمير خالد بن بندر عقب حفل تدشين وضع حجر الأساس لمشروع تنفيذ وتطوير سوق عتيقة أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نائب رئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير إن المشروع يتصف بالأهمية نظراً لموقعه وما سيقدمه من خدمات لشريحة كبيرة من سكان جنوب وغرب الرياض.

يتميز المشروع بسهولة الحركة والتنقل ووجود أكثر من مدخل ومخرج لتفادي الاختناقات المرورية

وأوضح الأمير خالد بن بندر أن أمانة منطقة الرياض ستقوم باستثمار سوق عتيقة مشيراً إلى انه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الأربعة عشر شهراً القادمة ومن ثم تطوير الجهتين الشمالية والغربية.

ويشتمل مشروع تنفيذ وتطوير سوق عتيقة على إقامة أكثر من 660 محلا تجاريا لأنشطة التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسماك واللحوم، و660 مبسطا للخضار والورقيات والفاكهة، إضافة إلى 16 معرضا تجاريا لمختلف ألأنشطة إلى جانب المكاتب المخصصة لإدارة الشركة وأكثر من 2500 موقف للسيارات، إضافة إلى تخصيص مساحة لإقامة أنشطة متعددة الأغراض تضم ساحة للمهرجانات والاحتفالات الموسمية ومواقف للشاحنات وسيارات العاملين.

وقالت شركة الرياض للتعمير (الشركة المنفذة للمشروع) إن اهتمام أمير منطقة الرياض بهذا المشروع نظراً لأهمية موقع سوق عتيقة المركزي، حيث يعتبر أهم وأقدم أسواق العاصمة الرياض، وهو لا يعد سوقاً مركزياً ومحورياً لمدينة الرياض فقط، بل لعدد من مدن المملكة الأخرى.

ويهدف المشروع إلى توفير البيئة المناسبة للبيع بالتجزئة لجميع احتياجات سكان الرياض من المواد الغذائية كالخضار والفاكهة والتمور واللحوم والأسماك والدواجن والبيض والألبان، وجعل السوق إحدى نقاط الجذب الرئيسية لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة، إضافة إلى دعم الحركة والأنشطة التجارية حول محيط السوق وتوفير أعداد كافية من مواقف السيارات لخدمة المتسوقين والزائرين، وأيضاً لخدمة التحميل والتنزيل الخاصة بتجار ومستأجري المحلات والمباسط بالسوق، إضافة إلى تطوير أعمال البنية التحتية بالسوق، وتوفير جميع المرافق والخدمات المطلوبة وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية.

ويتميز المشروع بمراعاته لسهولة الحركة والتنقل بين مكونات أنشطة السوق، مع وجود أكثر من مدخل ومخرج رئيسي لتفادي الاختناقات المرورية، فضلا عن تقليل مسافات السير داخل السوق إلى الحد الأدنى، مع إمكانية التسوق عبر ممرات من الداخل والخارج، كما يتميز بتوفير ساحة كبيرة للمهرجانات والاحتفالات الموسمية، مع تنوع وتعدد أنشطة المحلات التجارية، علاوة على توفير جميع الخدمات المطلوبة من دورات مياه عامة ومواقف وأرصفة مشاة ولوحات إرشادية وإضاءة، مع وجود مبنى إداري متكامل لإدارة السوق والإشراف عليه.

وقد تمت مراعاة مرحلية التنفيذ في هذا المشروع، بحيث يوفر للمستأجرين والتجار الحاليين مواقع مؤقتة لحين الانتهاء من مواقعهم الدائمة، فضلا عن وجود مظلات لحماية المشاة وتسهيل حركتهم داخل السوق كما روعي في المشروع استخدام مواد إنشاء ذات جودة ومتانة ومناسبة لأنشطة السوق، مع توافر أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني وأنظمة تحكم وإدارة، مما يجعل السوق علامة معمارية بارزة في مدينة الرياض.

ويتمتع سوق عتيقة الذي تبلغ مساحته الإجمالية 186.000 متر مربع بميزات حضارية وتجارية تؤهله لأن يكون إحدى أهم العلامات البارزة في مدينة الرياض، نظرا لموقعه وسط مدينة الرياض، حيث يشكل سوقاً مركزياً ومحورياً ليس فقط لمدينة الرياض بل لعدد من مدن المملكة الأخرى.

ويأتي هذا المشروع استمرارا لإنجازات شركة الرياض للتعمير وما تقوم به في إطار خططها الإستراتيجية نحو تطوير مشاريع استثمارية وخدمية متنوعة تسعى الشركة لتنفيذها إن شاء الله وهي مشاريع مكملة لمشاريعها القائمة والتي من بينها مركز النقل العام الواقع على الدائري الجنوبي وتبلغ مساحته حوالي 150.000 متر مربع وسوق جملة الخضار والفاكهة الواقع في حي العزيزية على الطريق الدائري الجنوبي وتبلغ مساحته 300.000 متر مربع ومركز التعمير للجملة وتبلغ مساحته 120.000 متر مربع والمزاد الدولي للسيارات الواقع شمال مدينة الرياض على طريق الدمام السريع وتبلغ مساحته حوالي 250.000 متر مربع.

من جانبه عبر أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل رئيس مجلس الإدارة شركة الرياض للتعمير أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء المجلس ومنسوبي الشركة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أميرمنطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نائب رئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير على دعمهما غير المحدود لكافة المشاريع التي تنفذ في مدينة الرياض ومن ضمنها مشاريع شركة الرياض للتعمير.

وأكد المهندس المقبل أن المشروعات التنموية التي تشهدها العاصمة الرياض يتم العمل على استثمارها وتوظيفها بما يخدم أبناء الرياض وزائريها، مشيراً في ذات الوقت أن الخطط التنموية في الرياض تسير على خطى متوازنة نحو المزيد من النماء والبناء في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - والمتابعة والتوجيه من قبل سمو أمير منطقة الرياض وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو نائب أمير منطقة الرياض لدعم مسيرة النهضة التنموية في عاصمة الوطن.