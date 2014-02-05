اليوم.. جلسة تحضيرية للجنة تعديل لائحة انتخاب البطريرك بالكاتدرائية

تعقد اليوم الأربعاء، لجنة تعديل لائحة انتخاب البطريرك، اجتماعاً تحضيرياً بالمركز الثقافى القبطى، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإعداد التوصيات والاقتراحات اللازمة لتعديل اللائحة، تمهيداً لانعقاد سيمينار المجمع المقدس، يوم 20فبراير الجارى، عقب عقد عدة اجتماعات الأسابيع الماضية، لبحث التعديلات المطلوبة ومناقشة الاقتراحات المقدمة من قبل الأساقفة، وتضمنت التعديلات الجديدة توسيع صفات المرشح للكرسى البابوى، وزيادة قاعدة الناخبين.

وقال مصدر كنسى، لـ"اليوم السابع"، إن البابا تواضروس الثانى، اجتمع بعدد من أعضاء لجنة تعديل لائحة انتخاب البطريرك، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، لإطلاعه وتسلميه التوصيات التى خرجوا بها فى تعديلات لائحة انتخاب البطريرك.

وأضاف المصدر، أن البابا اجتمع بكل من الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا توماس، أسقف القوصية، والسكرتير الثانى للمجمع المقدس، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، والسكرتير الثالث للمجمع، وسلموه توصيات اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم الأحد بدير الأنبا بيشوى.

وأشار المصدر، إلى أن الخلاف القائم حول أحقية ترشيح أسقف الإيبارشية للكرسى البابوى، مازالت فى طور الحل، وستحسم بشكل نهائى بالتصويت عليها داخل المجمع المقدس.

وكانت لجنة تعديل لائحة انتخاب البطريرك، المنبثقة من المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقدت اجتماعاً الأحد الماضى، بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، برئاسة الأنبا رافائيل، وحضور الأنبا توماس، والأنبا أبوللو، إضافة إلى أعضاء اللجنة، لإعداد ما سيتم طرحه خلال جلسة المجمع المقدس، اليوم الأربعاء، لبحث التعديلات المطلوبة فى لائحة انتخاب البطريرك المعروفة بلائحة 1957.

ومن أبرز التعديلات المطلوبة، والتى سيتم إدخالها على اللائحة، توسيع قاعدة الناخبين للبطريرك، حيث كانت اللائحة القديمة تضم ثلاثة آلاف فقط، فسوف يتم توسيع القاعدة لتشمل شرائح عمرية ووظيفية مختلفة، وتعديل شروط ومواصفات المرشح للكرسى البطريركى، لتشمل شروط تفصيلية أكثر مما كانت فى اللائحة القديمة منها إتقان اللغة الإنجليزية.