مصادر: سفير واشنطن في دمشق يتقاعد نهاية فبراير

قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن السفير الأمريكي لدى سوريا، روبرت فورد، سيتقاعد من منصبه في نهاية فبراير الجاري، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

كان «فورد»، الذي يتحدث العربية بطلاقة، ساعد في المفاوضات مع جماعات المعارضة السورية لتنضم إلى المحادثات في سويسرا، يناير الماضي، سعيًا إلى إنهاء الحرب الأهلية، التي مضى عليها قرابة 3 أعوام في سوريا.

ولم يتضح على الفور سبب تقاعد «فورد»، ولم يتسنَ على الفور الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية لسؤاله للتعقيب، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

كان «فورد» قضى الأشهر الماضية في تركيا وأماكن أخرى في المنطقة لإقناع جماعات المعارضة السورية بحضور محادثات السلام، ومثّل الولايات المتحدة في الجولة الأولى من المحادثات، التي تساندها الأمم المتحدة، والتي اختتمت في جنيف، الجمعة.