رئيس «واس» يوقع عقد دراسة وتصميم فروع الوكالة في المملكة

وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، عقد دراسة وتصميم مشروع فروع الوكالة في مناطق المملكة مع مكتب رونق للاستشارات الهندسية ويمثله المهندس أحمد سعيد آل معيض وذلك بمبلغ ثلاث مئة وثمانين ألف ريال. وتهدف «واس» إلى عمل تصميم هندسي موحد لفروعها التي تزمع إنشاءها في مناطق المملكة. حضر توقيع العقد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ماجد الماجد، والمهندس عبدالله الحربي من الإدارة الفنية والهندسية. من جهة أخرى، استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين بمكتبه أمس سفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس خريستوفيليس. ورحب الحسين في بداية اللقاء بالسفير اليوناني، وشكره على هذه الزيارة. وجرى خلال اللقاء تناول مجالات التعاون في الشأن الإخباري. وأطلع الحسين، الضيف على آلية العمل في «واس» ودورها الإعلامي في نقل الأحداث محليًا ودوليًا وإبرازها للنهضة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة. حضر اللقاء المدير العام لإدارة الأخبار أحمد بن إبراهيم العوض. عقب ذلك تجول السفير اليوناني في أقسام الوكالة، اطلع خلالها عن كثب على نشاطها الإعلامي المتعدد وآلية عملها.