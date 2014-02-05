بتوجيهات خليفة.. محمد بن راشد يحض على الارتقاء بالقطاع الصحي

ووجّه سموه بضرورة اتخاذ خطوات عملية للبدء بتنفيذ برنامج الفحص الوطني الدوري الشامل لكافة المواطنين بالدولة حيث اعتمد سموه الدراسة التي كان قد وجه بإعدادها حول هذا الموضوع، مشدداً سموه على أن الاهتمام بصحة المواطنين أولوية قصوى لا يمكن التساهل بها لأنها ترتبط بشكل وثيق بصحة المجتمع التي هي فوق كل اعتبار وأن العلاج أينما وجد هو حق للمواطنين ليتمتعوا بصحة جيدة.

داعياً سموه كافة الجهات الطبية العاملة في الدولة للعمل على تطوير الخدمات الطبية وتطبيق أفضل المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجانب من جلسات "مختبر الإبداع الحكومي" الذي نظمته وزارة الصحة في فندق "جي دبليو ماريوت" بدبي حيث تبادل سموه الأفكار مع المشاركين واستمع لآرائهم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كذلك بضرورة البدء بتنفيذ برنامج للرعاية الصحية المتنقلة لإيصال الخدمات للجمهور في مناطقهم وخاصة البعيدة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لهم وخاصة الكبار، وقال سموه: "أريد أن تصل الخدمات العلاجية إلى الناس في أماكن تواجدهم ولا أريد أن يعاني أي مواطن في الحصول على العلاج فواجب الحكومة أن تصل الى المواطن في أي وقت، وأينما كان وتقدم له الرعاية الصحية والعلاج تماماً كما تقدم له بقية الخدمات".

واعتمد سموه خلال الزيارة دراسة إنشاء مركز تدريبي طبي متخصص بمعايير عالمية لتدريب العاملين في القطاع الطبي ووجه بضرورة الاسراع بإنشائه لتوفير التدريب المستمر لطواقم العمل وجعلهم على دراية ومواكبة لكافة التطورات واحدثها في القطاع الطبي بما يعزز خبراتهم ويرفع كفاءتهم الى افضل المستويات. كما اطلع سموه على نتائج الدراسة التي كان وجّه بإعدادها حول برنامج الفحص الوطني الدوري الشامل لكافة المواطنين بالدولة.

وقال سموه "تضع حكومة دولة الإمارات جميع إمكانياتها لدعم المبادرات الإبداعية القابلة للتطبيق والتي تسهم في تحقيق الصحة والسعادة للمجتمع وضمان حصول المواطنين على أرقى الخدمات الصحية وبأسرع وقت ممكن".

وبارك سموه خلال الزيارة جهود فريق العمل الذي عمل على إنجاز مبادرة توحيد معايير الأطباء ومختصي الرعاية الطبية والمكون من هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة كما أثنى على تجاوب وزارة الصحة مع التوجيهات والمبادرات الصحية التي أطلقها سموه خلال مختبر الإبداع الذي عقد مؤخراً في جزيرة صير بني ياس واطلع على سير ونسب إنجازها وحث على الاسراع بالتنفيذ وفق الجدول الزمني الذي اعتمد في تلك الخلوة الاستثنائية.

كما وجّه سموه الجهات المعنية بضرورة تعزيز الوعي الصحي والبدء بتنفيذ برنامج لتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية والشرايين، مشدداً على أهمية نشر الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع.

وعقب مشاهدة عرض مرئي عن إنجاز فريق عمل وزارة الصحة دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمواصلة الجهود وزيادة وتيرة العمل لتحقيق تنفيذ المشاريع الصحية وفق الأجندة الوطنية مُحفزاً جميع العاملين والمعنين في القطاع الصحي على المشاركة بالمسؤولية ومواصلة جلسات العصف الذهني للخروج بأفكار عملية وإبداعية لتطوير وتحديث هذا القطاع الذي يحتاج بشكل دائم إلى مواكبة التطورات بجميع أشكالها والاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة وتمكين كوادرنا الطبية من الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات بما يمكننا من الوصول إلى المراتب الأولى التي يطمح إليها شعب الإمارات.

وأبدى سموه تفاؤلاً كبيراً بنتائج هذه الجلسات الإبداعية لأنها مرحلة التطبيق العملي الميداني الذي يجمع أصحاب العلاقة من مسؤولين وموظفين ومختصين لتطوير أفكار وحلول إبداعية فورية للتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة ما يسهم في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي.

أفكار

وناقش سموه خلال الزيارة فرق العمل وزوّدها بعض الأفكار والتوجيهات وشدّد على ضرورة انفتاح المسؤولين على جميع الأفكار والاقتراحات سواء من الموظفين العاملين في القطاع الصحي أو من المتعاملين أو من أفراد المجتمع والاستعانة بأهل الخبرة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية مشدداً على أن هذا الأمر هو مسؤولية وطنية.

وحثّ سموه جميع الجهات الحكومية للإسراع بتنفيذ مختبرات إبداع مماثلة لأهميتها في تطوير العمل الحكومي مُشدداً على أن هذه المختبرات تمثل وسيلة للإبداع والعصف الذهني وليست غاية بحد ذاتها بينما الأولوية للخروج بالأفكار والحلول العملية والتوصيات الواقعية القابلة للتطبيق على أرض الواقع ما يجعل من حكومة الامارات رائدة بمبادراتها الإبداعية ذات نتائج تسهم بإسعاد المواطن وتحقق له العيش الكريم.

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الزيارة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وعيسى محمد الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

تعميم

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وجّه بتعميم تجربة "مختبر الإبداع الحكومي" على جميع الجهات الاتحادية كممارسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه "مختبر الإبداع الحكومي" الذي عقد أثناء الخلوة الوزارية الأخيرة بجزيرة صير بني ياس وتم خلاله مناقشة الأفكار الواردة عبر العصف الذهني الإماراتي مع المختصين والمسؤولين وأهل الميدان وتطوير حلول فورية للكثير من التحديات التي تواجه القطاع التعليمي والصحي بالدولة.

مبادرات اعتمدها مجلس الوزراء

تم الإعلان عن مجموعة من المبادرات الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء في خلوته الاستثنائية بجزيرة "صير بني ياس" وهي الموافقة على إطلاق برنامج للرعاية الصحية المتنقلة لإيصال الخدمات للجمهور في مناطقهم وخاصة البعيدة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لهم وخاصة للكبار وإطلاق برنامج لتقييم المستشفيات والعيادات الصحية من حيث أوقات الانتظار ومستوى الرضا ومعدل أيام الإقامة ونسبة نجاح العمليات ونشر هذه التقارير واعتماد برنامج للفحص الوطني الدوري الشامل في الدولة لكل مواطن، ووضع كادر وظيفي متخصص للعاملين في القطاع الطبي الحكومي وتطوير مسارات وظيفية لهم بما يعزز جاذبية المهن الطبية وتوحيد معايير اعتماد الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة ووضع معايير وطنية موحدة لكافة المستشفيات بالدولة وإطلاق برنامج الفحص المبكر للسرطان والموافقة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكافة السجلات الطبية واعتماد حزمة من الإجراءات لمكافحة السمنة ووضع استراتيجية لإنشاء مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الطبي بالتعاون مع الجهات الأكاديمية في الدولة وانشاء سجل وطني موحد لحالات السرطان في الدولة وإطلاق البورد الإماراتي وإطلاق مركز تدريبي متخصص بمعايير عالمية وتعزيز جاذبية مهنة التمريض ووضع برنامج لاستقطاب المواطنين لهذا التخصص.