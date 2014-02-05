بالفيديو.. شريف مدكور عن اتهامه بـ«الشذوذ»: «ربنا هياخدلي حقي»

نفى الإعلامي شريف مدكور، مساء الثلاثاء، ما تردد على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم القبض عليه في شقة بالدقي بتهمة «الشذوذ».

وقال «مدكور»، في لقاء تليفزيوني على قناة «صدى البلد» مع الإعلامية رولا خرسا: «عندنا ناس وصولوا لفكر قذر، وما أقدرش أشبهم بالحيوانات، لأنهم شياطين وأبالسة وعندهم شذوذ عقلي، ومش فاهم الناس دي بتفكر إزاي؟»، في إشارة منهم لمن روجوا «إشاعة الشذوذ»، حسب قوله.

وبسؤاله عن تقديمه لبلاغ إلى وزارة الداخلية بشأن هذا الأمر، قال: «أنا مابلغتش الداخلية فيها اللي مكفيها، ومش هاقعد أتعبهم، وحقي ربنا هياخدهولي».

ولفت إلى أن تلك «الشائعة» ظهرت بعد حديثه عن ترقية عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى رتبة «مشير»، وأوضح أنه قال في برنامجه على قناة «المحور»: «اللي إحنا فيه حرب بشعة وإحنا بنحارب عدو خفي»، في إشارة منه لسبب ترقية السيسي، حسب وجهة نظره.

كما قال: «أنا أتعودت على كده، ودي مش أول مرة تحصلي، وأنا مش جاي أدافع عن نفسي»، مشيرًا إلى أنه يفتخر بتقديمه برامج للمرأة في التليفزيون.

وتابع: «ستات وبنات مصر بالنسبة لي أهم حاجة، والست المصرية على راسي من فوق وشوفناهم في اللاستفتاء واقفين وقفة بـ100 راجل، وشرف ليا إنه يتقال عليا مذيع بيعمل برامج حريمي».