“الببلاوي” يثمن دور السعودية في دعم مصر

ثمن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، دور المملكة العربية السعودية الداعم لمصر على ما قدمته من مساندة بكل مظاهرها في لحظة وصفها بالحاسمة في التطور الحادث بمصر، مشيرا إلى أنه حمل خلال زيارته التي بدأها اليوم رسالة امتنان للمملكة “ملكا وحكومة وشعبا” على هذا الدور الداعم.

وقال الببلاوى، في حديث لقناة الإخبارية السعودية الليلة على هامش زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية، إن الزيارة فرصة لإبلاغ رسالة رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور، لصاحب السمو الملكي ولى العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز، وامتنان الشعب المصري للمملكة ملكا وحكومة وشعبا على كل ما قامت به من مساندة بكل مظاهرها في لحظة من اللحظات الحاسمة في التطور الحادث في مصر.

وأكد أن إقرار الدستور المصري هو أول وأهم وأخطر خطوة في خارطة المستقبل التي أقرتها القوى السياسية في 30 يونيو، مشيرا إلى أنها رسمت لخارطة الطريق عدة مراحل، الأولى هي إعداد مسودة مشروع الدستور، ومرحلة يكملها طرحها للاستفتاء، ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ووصف الببلاوى الانتهاء من التصويت على الدستور بأنه هام، إذ حظى الدستور الجديد بتوافق مجتمعي، مؤكدا أن هذا ما جرى بالرغم من أنه أتيحت الفرصة لكل الطوائف أن تشارك، وبالرغم من أنه خلال المناقشات كانت هناك آراء كثيرة متعارضة ومتكاملة، وقال إن عملية الاستفتاء على الدستور تعد مشهدا في غاية الرقى ومظهرا حضاريا، مضيفا “لا نستطيع أن نقول إنه مثالي لأنه عمل بشرى”، مؤكدا “أنه كدستور أفضل الدساتير المصرية”.

وحول دعم دول الخليج لمصر في الفترة الماضية، أكد الببلاوى أن دول الخليج قامت بدور هام وحيوي لدعم مصر، منوها بأنها لاتزال مستمرة في ذلك.