ملف - 3 لقطات استعراضية من مورينيو عقب إسقاط سيتي

عقب فوزه الثمين على مانشستر سيتي خرج جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بعدة تصريحات استعراضية، كعادته بعد المباريات الكبيرة.

وحقق تشيلسي فوزا ثمينا على سيتي الذي يقدم مستويات مبهرة في الشهور الأخيرة، وأذاقه الهزيمة الأولى على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

فقد أبرزت الصحف البريطانية تصريحات "مهر مورينيو الذي يتعلم القفز"

وواصل مورينيو استعراضه حين قال أن المدلك هو من أعطى التعليمات قبل مباراة مانشستر سيتي

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