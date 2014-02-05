سيميوني: اتمنى أن مواجهة ريال مدريد في وجود رونالدو

إفي - قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني إن شعار فريقه الذي سيواجه ريال مدريد غدا بذهاب نصف نهائي كأس الملك هو "العمل في صمت".

وأصر سيميوني على تصريحاته السابقة بأن فريقه ليس مرشحا لحصد ألقاب، وأنه يعمل بمبدأ مباراة تلو الأخرى.

وصرح المدرب "اذا ما نظرنا إلى أرقام العقد الأخير، فإن الثالث بعد برشلونة والريال سيكون بفارق 15 أو 20 نقطة، لا أصدق أننا مرشحين ولن يجعلوني أقتنع بما لا أحبه".

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي لريال مدريد الإسباني، قال هو الأخر في وقت سابق إن سيميوني نفسه لا يصدق ما يقوله بخصوص أن فريقه ليس مرشحا لحصد ألقاب.

وأشار سيميوني إلى أنه يتمنى أن يشارك الريال بكامل نجومه في المباراة، بما فيهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعرض للطرد في مباراة الملكي الأخيرة بالليجا أمام أثلتيك بلباو بالليجا وقد يواجه عقوبة اضافية بسبب اشارات قام بها لدى خروجه، حيث لا يزال موقف مشاركته في الدربي غامضا.