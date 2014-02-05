رئيس لاتسيو: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب بيع هرنانيز

قال كلاويدو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي إنه تلقى تهديدات بالقتل بعد بيع نجم الفريق هرنانيز إلى إنتر ميلان.

هرنانيز رحل عن لاتسيو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لينتقل إلى قلعة النيراتزوري بمبلغ يتجاوز الـ20 مليون يورو.

وصرح لوتيتو فيما أبرزته وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأربعاء "تلقيت 70 مكالمة غاضبة من جماهير".

وتابع "الجماهير غاضبة بسبب بيع هرنانيز لدرجة تهديدي بالقتل.. أعيش حاليا الآن وأنا أعرف أن هناك من يستهدفني".

وأضاف "أعلم ان الجماهير جزء أساسي من اللعبة، لكن هناك الآن تجاوز للخطوط".