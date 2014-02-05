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إيهاب رمزى: "مصر اتغيرت" والدليل المشاركة الإيجابية لحزب الكنبة

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إيهاب رمزى: "مصر اتغيرت" والدليل المشاركة الإيجابية لحزب الكنبة إيهاب رمزى: "مصر اتغيرت" والدليل المشاركة الإيجابية لحزب الكنبة

قال الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب المصرى السابق، إنه للمرة الأولى يشعر بمدى حب المصريين فى الخارج لوطنهم الأم، وكيف أنهم يعشقونها ويحبونها من صميم قلوبهم.

وأشار رمزى أن تغيرت والدليل ما نشاهده من المشاركة الإيجابية لحزب الكنبة فى كل الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن من بين مظاهر التغيير أن ينقل التلفزيون المصرى احتفالية للكنيسة القبطية بالمهجر والذى لم يحدث من قبل خلال الأنظمة السابقة .

وقال، إن الدستور الجديد هو نقله حضارية كبرى لمصر ببنوده التى تحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل المصريين، منوها بأن الدستور الجديد يحقق حرية العبادة لجميع المواطنين.

وتابع رمزى، أن مصر تمر بمرحلة بناء وأن الدستور كان أول لبنة فى هذا البناء، مشيرا إلى أن منظومة البناء سوف تكتمل بإجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية لتنطلق مصر نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بالمركز الثقافى القبطى بالمهجر تحت رعاية الأنبا أرسانى، بهدف لم شمل المصريين وغرس روح الانتماء لوطنهم، والعمل على تعزيز روح التواصل بين أقباط الداخل والخارج.

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مصر 365

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