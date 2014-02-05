أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يسعى للفوز الأول على منافسيه

Google+ Print
الزمالك يسعى للفوز الأول على منافسيه الزمالك يسعى للفوز الأول على منافسيه

الزمالك لم يهزم منافسيه حتى الآن، خسر أمام الإسماعيلي. وتعادل مع بتروجيت. لذلك عليه أن يفوز على القناة.

القناة يحتل المركز الثالث في جدول المجموعة الثانية من الدوري الممتاز. أما الزمالك فيأتي في الترتيب الرابع.

لذلك يبحث الزمالك عن أول فوز له على فريق يعتليه في جدول المسابقة.

وواجه الزمالك صاحب المركز الرابع كلا من بتروجت والإسماعيلي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وفشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز على أي منهما إذ خسر من الدراويش بهدف كما تعادل في الجولة الماضية 2-2 مع الفريق البترولي.

ويستعيد الزمالك خدمات مدافعيه محمود فتح الله وأحمد سمير بعد ابتعاد الثنائي عن مباراة بتروجت لأسباب فنية.

ويغيب نور السيد للإيقاف بعد طرده أمام بتروجت بالإضافة لحمادة طلبة ومحمود خالد وعمر جمال.

ويسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد التعادل المخيب لآمال الجماهير البيضاء مع بتروجيت والتي كادت أن تضيق الخناق في الصدارة خاصة بعد خسارة الإسماعيلي من وادي دجلة.

ومن المتوقع أن يعود الثنائي محمد إبراهيم وأحمد علي لقيادة هجوم الزمالك في تشكيل ميدو بعد أن لم يظهر في التشكيل الأساسي لمباراة بتروجت.

كذلك قد يعول ميدو على دور أكبر للموريتاني دومينيك دا سيلفا الذي قدم مردودا طيبا في مباراته الأولى.

وتعود المواجهة الأخيرة للفريقين موسم 2003-2004 عندما تعادلا 1-1.

وسجل للزمالك يومها بشير التابعي فيما سجل للقناة عمرو سمير، ويعود الفوز الأخير للفريق الأبيض في الدور الأول من نفس الموسم 3-1 سجل للزمالك بشير التابعي وحازم إمام وسامح يوسف وسجل للقناة عماد أيوب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع