الزمالك يسعى للفوز الأول على منافسيه

الزمالك لم يهزم منافسيه حتى الآن، خسر أمام الإسماعيلي. وتعادل مع بتروجيت. لذلك عليه أن يفوز على القناة.

القناة يحتل المركز الثالث في جدول المجموعة الثانية من الدوري الممتاز. أما الزمالك فيأتي في الترتيب الرابع.

لذلك يبحث الزمالك عن أول فوز له على فريق يعتليه في جدول المسابقة.

وواجه الزمالك صاحب المركز الرابع كلا من بتروجت والإسماعيلي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وفشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز على أي منهما إذ خسر من الدراويش بهدف كما تعادل في الجولة الماضية 2-2 مع الفريق البترولي.

ويستعيد الزمالك خدمات مدافعيه محمود فتح الله وأحمد سمير بعد ابتعاد الثنائي عن مباراة بتروجت لأسباب فنية.

ويغيب نور السيد للإيقاف بعد طرده أمام بتروجت بالإضافة لحمادة طلبة ومحمود خالد وعمر جمال.

ويسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد التعادل المخيب لآمال الجماهير البيضاء مع بتروجيت والتي كادت أن تضيق الخناق في الصدارة خاصة بعد خسارة الإسماعيلي من وادي دجلة.

ومن المتوقع أن يعود الثنائي محمد إبراهيم وأحمد علي لقيادة هجوم الزمالك في تشكيل ميدو بعد أن لم يظهر في التشكيل الأساسي لمباراة بتروجت.

كذلك قد يعول ميدو على دور أكبر للموريتاني دومينيك دا سيلفا الذي قدم مردودا طيبا في مباراته الأولى.

وتعود المواجهة الأخيرة للفريقين موسم 2003-2004 عندما تعادلا 1-1.

وسجل للزمالك يومها بشير التابعي فيما سجل للقناة عمرو سمير، ويعود الفوز الأخير للفريق الأبيض في الدور الأول من نفس الموسم 3-1 سجل للزمالك بشير التابعي وحازم إمام وسامح يوسف وسجل للقناة عماد أيوب.