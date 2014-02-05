غريب: شيكابالا لن ينضم للمنتخب إلا لو كان جاهزا فنيا

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري أنه لن يضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي للمنتخب في التجمع المقبل إلا لو كان جاهزا فنيا.

وقال شوقي غريب لقناة الحياة "في الفترة المقبلة سينضم اللاعبون المميزون والوجوه الجديدة التي برزت في بطولة الدوري خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف "بالإضافة للمحترفين الذين شاركوا خلال الفترة الماضية مع المنتخب بانتظام سنستدعى جميعهم".

وبسؤاله عن شيكابالا الذي أكد مدربه عدم مشاركته في المباريات قبل 3 أسابيع "بالتأكيد إذا أثبت نفسه خلال هذا الشهر حتى ميعاد التجمع سأستدعيه ولكن إذا كان جاهزا فلن يتم استدعاؤه".

وكان شيكابالا قد ابتعد عن المشاركة مع الزمالك بسبب أزمة مستحقاته قبل أن يرحل عن الفريق يوم الجمعة الماضي منتقلا إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البوسني وديا في النمسا يوم 5 مارس المقبل ضمن استعدادات الأخير لكأس العالم 2014.