أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غريب: شيكابالا لن ينضم للمنتخب إلا لو كان جاهزا فنيا

Google+ Print
غريب: شيكابالا لن ينضم للمنتخب إلا لو كان جاهزا فنيا غريب: شيكابالا لن ينضم للمنتخب إلا لو كان جاهزا فنيا

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري أنه لن يضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي للمنتخب في التجمع المقبل إلا لو كان جاهزا فنيا.

وقال شوقي غريب لقناة الحياة "في الفترة المقبلة سينضم اللاعبون المميزون والوجوه الجديدة التي برزت في بطولة الدوري خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف "بالإضافة للمحترفين الذين شاركوا خلال الفترة الماضية مع بانتظام سنستدعى جميعهم".

وبسؤاله عن شيكابالا الذي أكد مدربه عدم مشاركته في المباريات قبل 3 أسابيع "بالتأكيد إذا أثبت نفسه خلال هذا الشهر حتى ميعاد التجمع سأستدعيه ولكن إذا كان جاهزا فلن يتم استدعاؤه".

وكان شيكابالا قد ابتعد عن المشاركة مع الزمالك بسبب أزمة مستحقاته قبل أن يرحل عن الفريق يوم الجمعة الماضي منتقلا إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البوسني وديا في النمسا يوم 5 مارس المقبل ضمن استعدادات الأخير لكأس العالم 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب