“الإخوان” تدرس الاعتراف بـ30 يونيو كثورة شعبية

قال حسام عقل – رئيس حزب البديل الحضارى وعضو تحالف دعم الإخوان – إن التحالف سيبحث غدا مبادرة للصلح مع النظام الحالى، ووصفها بأنها “مبادرة الفرصة الأخيرة”، مشيرا إلى أنها تقوم على أساس الاعتراف بثورة 30 يونيو.

وأضاف عقل – فى مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث فى مصر” – “أن هذه المبادرة شديدة الواقعية، وتقرب المسافات بين طرفى الصراع أتصور أن الطرفين أخطآ خلال الفترة الأخيرة، ولابد من الجلوس على مائدة التفاوض، بعد كل هذه الدماء، وتدهور الاقتصاد.

وتابع: “هذه المبادرة تقوم على أساس الاعتراف بما حدث يوم 30 يونيو بمصر، وتعويض ضحايا جميع الأحداث الأخيرة”.