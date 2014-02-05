مجلة أمريكية تنتقد حصول مؤسسة “إخوانية” على أموال الضرائب بواشنطن

انتقدت مجلة “فرونت بيج” الأمريكية حصول مؤسسة “الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أكثر من 10 آلاف دولار من الحكومة الأمريكية منذ عام 1998، وقالت إن هذه المدفوعات ليست إلا أموال دافعى الضرائب يتم إنفاقها على الجماعات الإسلامية.

ورصدت المجلة – عبر موقعها الإلكترونى أمس الثلاثاء – تقارير تفيد بأن المؤسسة التابعة للإخوان تحصل على تمويل 34 برنامجا حكوميا مختلفا، وتتلقى إعانات مقابل امتلاكها أرضا زراعية لا يتم استخدامها فى أغراض الزراعة، فيما تشير تقارير إلى امتلاك المؤسسة صكوك أكثر من 325 ملكية خاصة فى 42 ولاية أمريكية.

وأشارت المجلة إلى ما كشفته مذكرة مرفوعة السرية من مكتب التحقيقات الفيدرالى تعود إلى عام 1987 من أن مؤسسة الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية، تتلقى أموالا من دول بمنطقة الشرق الأوسط من بينها إيران.

ونوهت “فرونت بيج” إلى وقوف مكتب التحقيقات الفيدرالى على حقيقة تبعية مؤسسة الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية لجماعة الإخوان منذ حقبة الثمانينيات.

كما رصدت المجلة ما أفادته مذكرة أخرى مرفوعة السرية من قبل المكتب الفيدرالى، بأن مصدرًا داخل جماعة الإخوان بأمريكا أكد أن مؤسسة الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية تخضع لإدارة وسيطرة جماعة الإخوان فى الولايات المتحدة، والتى تستهدف السيطرة السياسية على كافة الحكومات غير الإسلامية بالعالم، بحسب المجلة.