أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مجلة أمريكية تنتقد حصول مؤسسة “إخوانية” على أموال الضرائب بواشنطن

Google+ Print
مجلة أمريكية تنتقد حصول مؤسسة “إخوانية” على أموال الضرائب بواشنطن مجلة أمريكية تنتقد حصول مؤسسة “إخوانية” على أموال الضرائب بواشنطن

الرئيس الأميركي باراك أوباما

انتقدت مجلة “فرونت بيج” الأمريكية حصول مؤسسة “الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على أكثر من 10 آلاف دولار من الأمريكية منذ عام 1998، وقالت إن هذه المدفوعات ليست إلا أموال دافعى الضرائب يتم إنفاقها على الجماعات الإسلامية.

ورصدت المجلة – عبر موقعها الإلكترونى أمس الثلاثاء – تقارير تفيد بأن المؤسسة التابعة للإخوان تحصل على تمويل 34 برنامجا حكوميا مختلفا، وتتلقى إعانات مقابل امتلاكها أرضا زراعية لا يتم استخدامها فى أغراض الزراعة، فيما تشير تقارير إلى امتلاك المؤسسة صكوك أكثر من 325 ملكية خاصة فى 42 ولاية أمريكية.

وأشارت المجلة إلى ما كشفته مذكرة مرفوعة السرية من مكتب التحقيقات الفيدرالى تعود إلى عام 1987 من أن مؤسسة الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية، تتلقى أموالا من دول بمنطقة الشرق الأوسط من بينها إيران.

ونوهت “فرونت بيج” إلى وقوف مكتب التحقيقات الفيدرالى على حقيقة تبعية مؤسسة الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية لجماعة الإخوان منذ حقبة الثمانينيات.

كما رصدت المجلة ما أفادته مذكرة أخرى مرفوعة السرية من قبل المكتب الفيدرالى، بأن مصدرًا داخل جماعة الإخوان بأمريكا أكد أن مؤسسة الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية تخضع لإدارة وسيطرة جماعة الإخوان فى الولايات المتحدة، والتى تستهدف السيطرة السياسية على كافة الحكومات غير الإسلامية بالعالم، بحسب المجلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي