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«الديب»: «عنان» لم يفسر زياراته لـ«الشاطر».. و«المسلماني وحجازي» رجال البرادعي

  • مصر
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قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الثلاثاء، إن الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، لا يزال مؤثرًا في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال «رجاله» وهم الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، وكذلك أحمد المسلماني والدكتور مصطفى حجازي، مستشاري الرئيس.

وأضاف خلال برنامج «في الميدان» الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي، إن مبارك فكر في مصلحة البلاد، حين قاوم البرادعي عند حضوره إلى ، لأنه سيكون «تحت يد الأمريكان بقيادة البرادعي»، على حد قوله، وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين افتعلت ما سمى بـ«موقعة الجمل» حتى تزيح مبارك عن السلطة.

ولفت إلى أن اجتماعات المجلس العسكري كان يتم نقلها إلى الجماعة، وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال الفترة الانتقالية يذهب لزيارة ومقابلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، وأن الأخير لم يفسر حتى الآن سبب هذه الزيارات وما دار فيها، وتابع أن المجلس العسكري ترك الجماعة تفترس المواطنين وتشتريهم بالزيت والسكر.

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