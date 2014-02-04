إلغاء اجتماع بين حكومة باكستان و«طالبان» في الدقائق الأخيرة

ألغي الاجتماع الأول بين ممثلي الحكومة الباكستانية وحركة «طالبان»، الذي كان مقررا إجراءه، الثلاثاء، على خلفية وجود تحفظات من الجانب الحكومي حول وفد الطرف الآخر.

وقال منسق الفريق الحكومي عرفان صديقي لقناة «إكسبريس» المحلية إن الفريق الممثل عن حركة «طالبان» يجب أن يكون عدده أكبر من الأشخاص الثلاثة الموجودين حاليا.

بينما عزى المتحدث السابق باسم «طالبان الباكستانية»، إحسان الله إحسان، ضعف تمثيل وفد الحركة إلى قرار تم اتخاذه بعدم إدراج أي من عناصر الحركة الرسميين بين وفد الممثلين بسبب ضعف تمثيل الوفد الحكومي أيضا.

وكانت «طالبان باكستان» اقترحت، السبت الماضي، قائمة تشمل أسماء 5 أشخاص تقلصت، الإثنين، إلى 3 على خلفية انسحاب اثنين من الممثلين وهما زعيم ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، عمران خان، وعضو آخر في حزب ديني.

ولقي إعلان الحكومة عن اعتزامها إجراء محاولة جديدة لبدء الحوار مع «طالبان» ترحيبا من المعارضة وتشكك وريبة من الخبراء، وشهدت باكستان، خلال2013، ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية بعدما ظلت تتراجع منذ عام 2010.

وأوضح تقرير جديد صدر عن المعهد الباكستاني لدراسات السلام أن، 2013، شهد وقوع ألف و700 اعتداء إرهابي، من بينها 61% نفذتها «طالبان باكستان» وحلفاؤها.