أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأعمال السعودى المصرى": زيارة الببلاوى للمملكة تحظى باهتمام كبير

Google+ Print
"الأعمال السعودى المصرى": زيارة الببلاوى للمملكة تحظى باهتمام كبير "الأعمال السعودى المصرى": زيارة الببلاوى للمملكة تحظى باهتمام كبير

قال حسين شبكشى، عضو مجلس الأعمال السعودى المصرى، إن زيارة رئيس الوزراء المصرى د.حازم الببلاوى إلى المملكة والتى بدأت اليوم تحظى باهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية ، مشيرًا إلى أن الزيارة ستنعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين البلدين.

وأضاف الشبكشى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن السعودية تؤكد تأييدها لخارطة الطريق المصرية وتعتبرها ركنًا أساسيًا من استراتيجيتها، وأن الزيارة الحالية ستنعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين البلدين وستعزز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، متوقعًا ترجمتها على أرض الواقع مستقبلا، وأن ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين السعوديين لزيادة أعمالهم خلال الفترة المقبلة.

وتابع: أن هناك مناخًا إيجابيًا على المستوى السياسى والإعلامى والشعبى بين الدولتين، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت تعانى خلال العقود الماضية بعدد من والتعقيدات، متوقعًا أن العلاقات الطيبة بين البلدين يتم ترجمتها على أرض الواقع مستقبلاً، وأن ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين السعوديين لزيادة أعمالهم خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يعزز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين.

وشدد الشبكشى على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر لاستعادة توازنها الاقتصادى، وذلك من شأنه تحقيق التفاؤل وتذليل المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى .

وذكر أن قطر اختارت تأييد فصيل بعينه ومعاداة عدد من الدول الكبيرة والمهمة فى المنطقة العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏