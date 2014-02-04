"الأعمال السعودى المصرى": زيارة الببلاوى للمملكة تحظى باهتمام كبير

قال حسين شبكشى، عضو مجلس الأعمال السعودى المصرى، إن زيارة رئيس الوزراء المصرى د.حازم الببلاوى إلى المملكة والتى بدأت اليوم تحظى باهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية السعودية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستنعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين البلدين.

وأضاف الشبكشى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن السعودية تؤكد تأييدها لخارطة الطريق المصرية وتعتبرها ركنًا أساسيًا من استراتيجيتها، وأن الزيارة الحالية ستنعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين البلدين وستعزز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، متوقعًا ترجمتها على أرض الواقع مستقبلا، وأن ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين السعوديين لزيادة أعمالهم خلال الفترة المقبلة.

وتابع: أن هناك مناخًا إيجابيًا على المستوى السياسى والإعلامى والشعبى بين الدولتين، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت تعانى خلال العقود الماضية بعدد من والتعقيدات، متوقعًا أن العلاقات الطيبة بين البلدين يتم ترجمتها على أرض الواقع مستقبلاً، وأن ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين السعوديين لزيادة أعمالهم خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يعزز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين.

وشدد الشبكشى على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر لاستعادة توازنها الاقتصادى، وذلك من شأنه تحقيق التفاؤل وتذليل المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر.

وذكر أن قطر اختارت تأييد فصيل بعينه ومعاداة عدد من الدول الكبيرة والمهمة فى المنطقة العربية.