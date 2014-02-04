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"الصحفيين" تقرر استمرار تعليق قيد "المصرى اليوم والحرية والعدالة"

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"الصحفيين" تقرر استمرار تعليق قيد "المصرى اليوم والحرية والعدالة" "الصحفيين" تقرر استمرار تعليق قيد "المصرى اليوم والحرية والعدالة"

قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء، استمرار تعليق قيد صحيفتى الحرية والعدالة والمصرى اليوم، بسبب عدم تلقى النقابة خطابًا من المجلس الأعلى للصحافة يفيد باعتماد رفيق حبيب رئيس مجلس إدارة جريدة الحرية والعدالة، بعدما تم تغيير عقود الزملاء بها، فيما يخص الأولى، أما جريدة المصرى اليوم فتم تعليق القيد لعدم إنهاء إدارتها أزمة الصحفيين مع النقابة.

وقال علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة قرر أيضًا استمرار تعليق قيد جريدة الديار لأن ترخيصها يصدر أسبوعيًا، ولكنها غير منتظمة الصدور وتصدر مرة كل أسبوعين، مؤكدًا أن نتيجة لجنة القيد المنعقدة يومى 9 و10 ديسمبر الماضى و23 و24 من الشهر نفسه ستعلن بعد غد الخميس.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن المجلس قرر عرض الزملاء بجريدة المصريون والشارع والرحمة، على لجنة القيد مرة أخرى يوم 18 فبراير الجارى مؤكدًا أن من يتم قبوله منهم سيكون تاريخ انضمامه للنقابة 9 ديسمبر الماضى.

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مصر 365