سامسونج تُطلق “جالاكسي إس 5 ” في 24 فبراير الجاري

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق الجيل الخامس من هواتفها الذكية “غالاكسي إس 5″ خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال الذي سينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية في الـ23 من فبراير الجاري.

ووفقا للنشرة الإعلامية الخاصة بالمؤتمر العالمي للجوال التي وصلت “سكاي نيوز عربية” نسخة منها فإن الشركة الكورية الجنوبية ستقيم فعالية خاصة مساء 24 فبراير تحمل اسم “Unpacked 5″ لإطلاق الجيل الجديد من هواتف غالاكسي الذكية.

ويرى خبراء قطاع الأجهزة الذكية أن سامسونغ قررت التعجيل بإطلاق غالاكسي إس 5، من أجل تعويض المبيعات الضعيفة التي خالفت التوقعات لهاتف غالاكسي إس 4، وتصعيد المنافسة مع هواتف آيفون 5 إس الأحدث من شركة أبل الأميركية.

ومن المتوقع أن يوفر الهاتف الجديد شاشة قياسها 5.2 بوصة بدقة 1440×2560 بكسل، وذاكرة عشوائية سعتها 3 غيغابايت، فضلا عن كاميرا خلفية دقتها 16 ميغابيكسل، كما إنه قد يكون مزودا بماسح لبصمات الأصابع، وبطارية قوتها 3000 ميلي أمبير.

وأشارت تقارير إلى أن سامسونغ ستطلق نسختين من الهاتف إحداهما بمعالج Exynos والأخرى بمعالج سنابدراغون 805.