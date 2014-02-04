التليفزيون السعودي يشتري 40 مباراة للدوري المصري مقابل مليون دولار

وقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الثلاثاء، عقدًا مع شركة غاية الإبداع القابضة، لمنح حقوق البث غير الحصرية لعدد 40 مباراة من الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2013-2014، لبثها على القناة الرياضية بالتليفزيون السعودي، مقابل مليون دولار أمريكي، وذلك بحضور الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام.

ويأتي توقيع العقد في إطار حرص وزارة الإعلام على تعظيم الموارد المالية، من خلال حصولها على حق بث مباريات الدوري العام لكرة القدم لهذا الموسم، والحرص على مشاركة القنوات الفضائية الخاصة المصرية والعربية في عرض مباريات الدوري.

وقع العقد عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصام الأمير، رئيس الاتحاد، وعن شركة غاية الإبداع، أسعد أبو الجدايل، رئيس مجلس إدارة الشركة .

أ.ش.أ