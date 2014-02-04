أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

التليفزيون السعودي يشتري 40 مباراة للدوري المصري مقابل مليون دولار

Google+ Print
التليفزيون السعودي يشتري 40 مباراة للدوري المصري مقابل مليون دولار التليفزيون السعودي يشتري 40 مباراة للدوري المصري مقابل مليون دولار

وقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الثلاثاء، عقدًا مع شركة غاية الإبداع القابضة، لمنح حقوق البث غير الحصرية لعدد 40 مباراة من الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2013-2014، لبثها على القناة الرياضية بالتليفزيون السعودي، مقابل مليون دولار أمريكي، وذلك بحضور الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام.

ويأتي توقيع العقد في إطار حرص وزارة الإعلام على تعظيم الموارد المالية، من خلال حصولها على حق بث مباريات الدوري العام لكرة القدم لهذا الموسم، والحرص على مشاركة القنوات الفضائية الخاصة المصرية والعربية في عرض مباريات الدوري.

وقع العقد عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصام الأمير، رئيس الاتحاد، وعن شركة غاية الإبداع، أسعد أبو الجدايل، رئيس مجلس إدارة الشركة .

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا