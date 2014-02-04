مارادونا ناعيا أراجونيس :لقد جعل اسبانيا تعلب كرة قدم

أ ش أ - نعى أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا ، المدير الفني الراحل لمنتخب أسبانيا لويس أراجونيس، وقال أنه ألتقى معه مرات قليلة، ولكن كان يربطهما الاحترام المتبادل.

وأكد مارادونا أن أراجونيس جعل أسبانيا تلعب كرة قدم، مضيفا في حديث خاص لصحيفة ماركا الأسبانية من دبي اليوم الثلاثاء "أفضل شئ كان يعجبني في أراجونيس أنه كان صديقا للاعبين".

وأضاف مارادونا "أود أن أعبر عن التعازي لوفاة أراجونيس وأبعث بارق الأمنيات لعائلته، لقد صدمت من خبر وفاته ولم أكن أتوقعه ولقد حزنت عند سماع الخبر".

وأوضح مارادونا أن أراجونيس كان رجلا رائعا وكان من أعظم الشخصيات الكروية الأسبانية، وأشار إلى أنه جعل المنتخب الأسبانى يتخلص من العيوب التي لازمته لسنوات طويلة وهذا هو ميراثه في عالم الرياضة.