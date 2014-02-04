أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مارادونا ناعيا أراجونيس :لقد جعل اسبانيا تعلب كرة قدم

Google+ Print
مارادونا ناعيا أراجونيس :لقد جعل اسبانيا تعلب كرة قدم مارادونا ناعيا أراجونيس :لقد جعل اسبانيا تعلب كرة قدم

أ ش أ - نعى أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا ، المدير الفني الراحل لمنتخب أسبانيا لويس أراجونيس، وقال أنه ألتقى معه مرات قليلة، ولكن كان يربطهما الاحترام المتبادل.

وأكد مارادونا أن أراجونيس جعل أسبانيا تلعب كرة قدم، مضيفا في حديث خاص لصحيفة ماركا الأسبانية من دبي اليوم الثلاثاء "أفضل شئ كان يعجبني في أراجونيس أنه كان صديقا للاعبين".

وأضاف مارادونا "أود أن أعبر عن التعازي لوفاة أراجونيس وأبعث بارق الأمنيات لعائلته، لقد صدمت من خبر وفاته ولم أكن أتوقعه ولقد حزنت عند سماع الخبر".

وأوضح مارادونا أن أراجونيس كان رجلا رائعا وكان من أعظم الشخصيات الكروية الأسبانية، وأشار إلى أنه جعل الأسبانى يتخلص من العيوب التي لازمته لسنوات طويلة وهذا هو ميراثه في عالم الرياضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب