عامر حسين لـFilGoal.com: لا مباريات يوم الجمعة

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة ما تردد عن نيته تنسيق مباريات للدوري الممتاز أيام الجمعة.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد ذكرت أن اتحاد الكرة ينوي إقامة مباريات يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز.

لكن حسين رد عبر FilGoal.com "لا.. هذا ليس صحيحا".

وأوضح حسين "الأهلي سيواجه الصفاقسي التونسي في كأس السوبر يوم 20 في الشهر على أرض الدفاع الجوي".

وتابع "باقي المباريات ستتم يوم 19 من الشهر الجاري، يوم الأربعاء".

وأضاف "الزمالك الوحيد الذي سيلعب يوم مباراة الأهلي والصفاقسي، لكن خارج القاهرة".

مباراة الزمالك ووادي دجلة، تقام على أرض الأخير.

وأوضح حسين "طلبنا من دجلة العثور على ملعب خارج القاهرة للمباراة".