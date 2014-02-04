السعودية تبث 40 مباراة من الدوري الممتاز مقابل مليون دولار

أ ش أ - تم اليوم توقيع عقد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة غاية الإبداع القابضة لمنح حقوق البث غير الحصرية لعدد 40 مباراة من الدوري الممتاز لبثها على القناة الرياضية بالتليفزيون السعودي مقابل مليون دولار.

وتم الاتفاق بحضور درية شرف الدين وزيرة الإعلام.

يأتي توقيع العقد في إطار حرص وزارة الإعلام على تعظيم الموارد المالية من خلال حصولها على حق بث مباريات الدوري العام لكرة القدم لهذا الموسم والحرص على مشاركة القنوات الفضائية الخاصة المصرية والعربية في عرض مباريات الدوري.

وقع العقد عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون السيد عصام الامير رئيس الاتحاد وعن شركة غاية الإبداع السيد أسعد ابو الجدايل رئيس مجلس إدارة الشركة .