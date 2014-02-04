بالفيديو| جابر القرموطي.. “بائع” على عربة فول بمصر الجديدة

عرض الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه لبرنامج “مانشيت” على قناة “أون تي في”، مقطع فيديو له وهو يقف على عربة فول لتفقد أسعار الفول وطريقة عمله والإقبال الشعبي عليه.

حيث قام “القرموطي” بدور البائع، وطرح خلال الجولة بعض الأسئلة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمعرفة التوجه الموجود في الشارع المصري حول رئيس مصر القادم.

وسأل “القرموطي” المواطنين المتجمعين حول عربة الفول عن ترشح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة، فأجاب أحدهم : “لو السيسي قال هترشح كل الشعب هيدعمه.. مينفعش يحكم مصر غير السيسي.. بشرط الابتعاد عن الاخوان و الحزب الوطني”.

شاهد الفيديو: