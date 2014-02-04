محمد بن راشد يأمر بإطلاق اسم "عبدالله عمران تريم"على شارع الثريا

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله عمران تريم على شارع الثريا في دبي، وذلك تقديراً لما قدّمه الفقيد على مدار سنوات طويلة من إسهامات وطنية جليلة ولدوره الريادي في مسيرة الاتحاد من خلال مختلف المواقع الوطنية التي شغلها ومنها توليه حقيبتي وزارتي العدل والتربية والتعليم، علاوة على دوره البارز في قيادة حركة الفكر والتنوير في المجتمع ومشاركته في ترسيخ دعائم الإعلام الخليجي لاسيما من خلال جريدة الخليج التي كان أحد مؤسسيها.



> ويمر شارع "عبدالله عمران تريم" في المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام في دبي، ويبلغ طوله ستة كيلومترات بواقع مسارين في كل اتجاه، ويبدأ من شارع أم سقيم بالقرب أكاديمية شرطة دبي بمحاذاة شارع الصفوح، ويمتد داخل مدينة دبي للإعلام، ويعبر شارع الشيخ زايد باتجاه منطقة الروضة (جرينز)، وينتهي عند شارع الخيل الأول على مدخل مضمار جبل علي للخيول.



> وقال سعادة مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة ستبدأ بتنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الفور وستقوم باستبدال اللوحات الإرشادية خلال الأيام القادمة.