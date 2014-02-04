ضبط 21 دراجة بخارية غير مرخصة في حملة أمنية بالوادي الجديد‎

صرح اللواء محمد سمير، مدير أمن الوادى الجديد، أن الحملات التى نفذتها مديرية الأمن بالوادى الجديد، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء عمر ناصر، نائب مدير أمن الوادى الجديد والعميد كمال جودة مدير إدارة المرور، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 208 أحكام بالسجن تضمن 116 حكما جزئيا و38 حكم مستأنف كما تم تحصيل 46 غرامة جزئية ومستأنفة.

يقول العيد كمال جودة ، مدير إداره مرور الوادى الجديد، أن الحملات المرورية بالمراكز المحافظة الخمسة أسفرت عن تحرير 300 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة بدون ترخيص وانتهاء رخصة تسيير وقيادة فى عكس الاتجاه وعدم الالتزام بتعليمات وقواعد المرور، كما تم ضبط 21 دراجة بخارية غير مرخصة فى إطار جهود المديرية، للقضاء على ظاهرة قيادة الدراجات البخارية بدون ترخيص، وتحررت محاضر بها وتمت احالة المحاضر للنيابة لمباشرة التحقيقات .