أكد الدكتور محمد صالح الإمام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية وجاءت نسبة النجاح 97.4 % حيث تقدم 40114طالب وطالبة تغيب 165طالب وحضر الإنتحانات 39949طالب وطالبة.
> وأضاف وكيل الوزارة أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب النتيجة كالتالي إدارة بيلا التعليمية تليها كفر الشيخ تليها قلين ودسوق والحامول وفوه وبلطيم والرياض ومطوبس وسيدي سالم.
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 97.4 %
أكد الدكتور محمد صالح الإمام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية وجاءت نسبة النجاح 97.4 % حيث تقدم 40114طالب وطالبة تغيب 165طالب وحضر الإنتحانات 39949طالب وطالبة.