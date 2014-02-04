محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 97.4 %

أكد الدكتور محمد صالح الإمام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية وجاءت نسبة النجاح 97.4 % حيث تقدم 40114طالب وطالبة تغيب 165طالب وحضر الإنتحانات 39949طالب وطالبة.

> وأضاف وكيل الوزارة أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب النتيجة كالتالي إدارة بيلا التعليمية تليها كفر الشيخ تليها قلين ودسوق والحامول وفوه وبلطيم والرياض ومطوبس وسيدي سالم.