“شباب الخريجين” بالاسماعيلية: 28 فرصة عمل بإحدى فروع شركات السيارات العالمية

أعلن محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة عن توافر عدد 28 فرصة عمل جديدة بفرع إحدى شركات توكيلات السيارات العالمية بالاسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار تأكيدات اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية على ضرورة مواجهة البطالة وتضافر كافة الجهود من جميع الاجهزة التنفيذية للعمل على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة لابناء المحافظة.

وتشمل هذه الفرص مهندس صيانة سيارات من حملة بكالوريوس الهندسة قسم ميكانيكا سيارات وعدد 2 فنى ميكانيكا سيارات و4 فنى سمكرة و5 عامل غسيل سيارات بمؤهل متوسط و6 أمين مخازن قطع غيار من حملة المؤهلات الجامعية و7 بائع قطع غيار بمؤهل جامعى و8 مناول قطع غيار بمؤهل متوسط و9 مسؤول ادارى بمؤهل جامعى و10 بائع سيارات بمؤهل جامعى وعلى من يرغب الالتحاق بهذه الوظائف من ابناء الاسماعيلية سرعة التوجه بالمستندات والاوراق الى مقر جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة بحى الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يتم إجراء المقابلات للمرشحين لشغل هذه الوظائف خلال شهر فبراير الجارى واستلام العمل فى بداية شهر مارس القادم بفرع الشركة بالاسماعيلية.