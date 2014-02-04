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بالصور .. حزب النور يقيم سوقا خيريا بالفيوم

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بالصور .. حزب النور يقيم سوقا خيريا بالفيوم بالصور .. حزب النور يقيم سوقا خيريا بالفيوم

حزب النور

نظمت اللجنة الإجتماعية لحزب النور،بأمانة بندر الفيوم، سوقاً خيرياً للبقوليات واللحوم واحتياجات الأسرة المصرية الأساسية بحي كيمان فارس بمدينة الفيوم.

شهِد السوق إقبالاً كبيراً من سكان الحي والمصالح الحكومية بالمنطقة وموظفي جامعة الفيوم ، ونظرا لأن السوق غير هادف للربح فقد لاقت الأسعار قبولا كبيرا عند أهالي الحي، مما جعلهم يطالبون شباب الحزب بتكرار مثل هذه الأسواق الخيرية.

وقال مصطفى عبد الرازق مسئول اللجنة الإجتماعية، بالكيمان، والمسئول عن السوق أن هدف شباب الحزب هو رفع المعاناة عن الأهالي ومحاولة من شباب الحزب لدفع البلاد إلى حالة الاستقرار .

 

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