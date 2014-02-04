اختاري مركز التخسيس المناسب لك في مصر

تتنوع مراكز التنحيف وخسارة الوزن في مصر، ومن أبرزها:

* مركز د. منى المكباتي للسمنة والنحافة

6 ش الميرغني ـ مصر الجديدة ـ القاهرة.

هاتف: 0111-4120918 ـ 0127-4170017 ـ 02-24530437

*مركز علاج السمنة

105 ش بورسعيد ـ السيدة زينب ـ القاهرة

هاتف:01223317880-0223656010

* مستشفى الجزيرة

8 ش أحمد لطفي السيد ـ فيصل ـ الجيزة

هاتف: 01068406400--- 0237805522- 2039765823--0239765824

* مركز سبورتنج للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة

139 ش طيبة تقاطع ش عرفي ـ سبورتنج ـ الإسكندرية

هاتف: 01006791356—01226302179--035922201

* مركز د. محمد كرم الدين للعلاج الطبيعي والتأهيل وعلاج السمنة والنحافة

185 ميدان فودافون ـ بجوار بنك البركة مصر ـ أمام جولدن مول ـ السادس من أكتوبر ـ الجيزة

هاتف: 01000700038--0238301502

* دكتور دايت للسمنة والنحافة

365 المحور المركزي ـ المجاورة الثانية ـ أمام التوحيد والنور ـ بجوار مسجد الحصري ـ السادس من أكتوبر ـ الجيزة

هاتف: 0101-9040707 ـ 0101-9099066

*مركز بيريز للتجميل

11 ش حسنين هيكل ـ متفرع من ش عباس العقاد ـ أمام مستشفى دار الحكمة ـ مدينة نصر ـ القاهرة

هاتف: 0106-8789241 ـ 0111-3376404 ـ 0112-6248942

* عيادات كنز للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة

برج ج ـ أبراج مينا شهرزاد ـ امتداد ش فيكتور عمانويل ـ أمام كايرو سيز مول ـ سموحة, الاسكندرية

هاتف: 0106-8120120, 0115-2101018, 03-5220380

* مركز العناية للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة ـ د. محمد سميع عوض الله

فيللا 97 ـ ش عمر بن الخطاب ـ منطقة الفيللات ـ بجوار سنتر المختار ـ السادس من أكتوبر ـ الجيزة

هاتف: 0122-7520984 ـ 02-38376126

* مركز عمران للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة ـ د. إيناس عمران

ميديكال بارك ـ عيادة 102 ـ أمام محكمة الأسرة ـ بجوار سفن ستارز مول ـ القاهرة الجديدة ـ القاهرة

هاتف: 0100-7638974 ـ 0112-2030093

*عيادة د. فاطمة محمد عبد القادر

برج المصري ـ ش قنال المحمودية ـ الدور 2 ـ أمام كوبري راغب ـ راغب ـ الإسكندرية

هاتف: 0122-2698718

*المركز التخصصي لعلاج السمنة والنحافة وأحدث الأجهزة لإزالة السمنة الموضعيّة ميجا زون بأشعة الليزر لتفتيت الدهون ـ جهاز ماجيك بوت R.F&CAVITATION لشدّ تجاعيد الوجه والرقبة

* هلثي هاوس للعلاج بالطاقة والتخسيس وأيروبيكس

عمارة بنك مصر ـ ش الفردوس ـ بجوار خير زمان ـ سموحة ـ الإسكندرية

هاتف: 0100-0111770 ـ 0111-5455442 ـ 03-4268981 ـ 03-4268982

* د. حامد الفيشاوي للإبر الصينية للسمنة والنحافة

16 أبراج عثمان ـ المهندسين ـ الجيزة

هاتف: 0100-677775 ـ 02-33364025

*مركز المجد للعلاج الطبيعي للسمنة والنحافة

137 ش أحمد شوقي ـ الدور 1 ـ أعلى محلّ براندز للملابس ـ رشدي ـ الإسكندرية

هاتف: 0100-1767177 ـ 03-5432585

* أوبتيمام هيلث كير سنتر للسمنة والنحافة

16 ش 107 ـ الدور 6 و7 ـ داخل مستشفى د. عثمان ـ المعادي ـ القاهرة

هاتف: 02-25249996 ـ 02 -25249997

*الغرباوي للسمنة والنحافة

5 ش على النادي ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة

هاتف: 02-37159455

* إيفر جرين للسمنة والنحافة

ش النيل الأبيض ـ ميدان لبنان ـ الدور 1 ـ قريب من مؤمن ـ المهندسين ـ الجيزة

هاتف: 0100-0700589

* ديونا إيجيبت للسمنة والنحافة

10 ش سليمان الطماوي ـ مساكن شيراتون ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

هاتف: 0100-4445654 ـ 02-22678382

*د. سحر العطار للسمنة والنحافة

79 ش السودان ـ الدقي ـ الجيزة

هاتف: 010-2582681 ـ 02-33359373

*سليم أند جو للسمنة والنحافة

ش عمر بن الخطاب ـ داخل ستارز سنتر ـ المرحلة الثانية ـ الدور الأرضي ـ وحدة رقم 220 ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

هاتف: 0100-4545700 ـ 0100-9780008

*سنتر الرشاقة للسمنة والنحافة

ش الشركات ـ الزاوية الحمراء ـ القاهرة

هاتف: 02-24213809

*د. عبير قمر للسمنة والنحافة

59 ش فيكتور عمانويل ـ سموحة ـ الإسكندرية

هاتف: 03-4256922

*بارياتيرك سنتر كايرو للسمنة والنحافة

90 ش محيي الدين أبو العز ـ الدور 2 ـ أمام نادي الصيد ـ بوابة 2 ـ المهندسين ـ الجيزة

هاتف: 0100-5091338 ـ 0106-9468684

*كوزمو سليم للسمنة والنحافة

30 ش الماظة ـ أمام تيفولي دوم مول ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

هاتف: 0111-6499425 ـ 02-24155765

*سيتي كير سنتر للسمنة والنحافة

52 ش مصطفى النحاس ـ الدور 2 شقة 2 ـ أعلى صيدليّة برسوم ـ مدينة نصر ـ القاهرة

هاتف: 0102-1108223 ـ 02-22872702

*المركز التخصصي لعلاج السمنة

24 ش الأهرام ـ بجوار سينما نورماندي الصيفي ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

هاتف: 0128-4148561 ـ 02-24552959

*المركز التخصصيّ لعلاج السمنة

127 أ ش مصر والسودان ـ بجوار كنتاكي ـ حدائق القبّة ـ القاهرة

هاتف: 02-26834890

* الجمعية الطبية المصريّة للسمنة

41 ش الفلكي ـ باب اللوق ـ القاهرة

هاتف: 0122-2100057 ـ 02-26394820

*ماكروبيوتك سنتر للسمنة والنحافة

33 ش النزهة ـ مدينة نصر ـ القاهرة

هاتف: 0100-6640558 ـ 02-24195845

*د. مايسة عبد الحكيم للسمنة والنحافة

20 ش قايتباي ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

هاتف: 0122-7463888

*د. عبد الحميد محمود للسمنة والنحافة

93 ش مصدق ـ الدقي ـ الجيزة

هاتف: 02-37494579

* د. عبد الحميد محمود للسمنة والنحافة

452 طريق الحرية ـ رشدي ـ الإسكندرية

هاتف: 03-5463117

* مركز النجار الطبي للسمنة والنحافة

ميدان القومية ـ خلف نصر الدين للملابس ـ الزقازيق ـ الشرقية.

هاتف:0122-1086625 ـ 055-2333315

*مركز السباعي للسمنة والنحافة

برج تبارك ـ ش الثلاثيني ـ الدور 1 ـ بجوار كبابجي التميمي ـ حي الشرق ـ بور سعيد.

هاتف:066-3242212

*مركز صبور التخصصي للسمنة والنحافة

24 ش شهاب تقاطع ش سوريا ـ الدور 8 شقة 803 ـ أعلى بلاتنيوم مول ـ المهندسين ـ الجيزة.

هاتف:0100-1402733 ـ 02-33377121

*مركز د. صابر أحمد محمد للسمنة والنحافة

24 ش المليجي متفرّع من ش الملك فيصل ـ الجيزة.

هاتف:0100-1330986

* مركز د. خالد النقيب للسمنة والنحافة

11 ش محمد رأفت ـ محطة الرمل ـ الإسكندرية.

هاتف:03-4857123

* مركز الفيروز للسمنة والنحافة

57 ش ناهية ـ بجوار مخبز 5 نجوم ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة.

هاتف:02-37154469

* مركز د. عطية السيد للسمنة والنحافة

243 ش جمال عبد الناصر ـ بجوار مكتبة عباد الرحمن ـ ميامي ـ الإسكندرية.

هاتف:0111-8005066 ـ 03-5564634

* مركز بي لايت للسمنة والنحافة

17 ب ش أنس بن مالك ـ متفرع من ش على بن أبي طالب ـ الهرم ـ الجيزة.

هاتف:0114-4409495 ـ 02-37432160

*مركز د. إيمان السيد للسمنة والنحافة

3 ش محمود الليثي متفرع من ش ترعة القبة ـ الأميرية ـ القاهرة.

هاتف:0100-6541170

* مركز الشفاء للسمنة والنحافة

ش الجلاء ـ أمام مديرية التربية والتعليم ـ المنصورة ـ الدقهلية.

هاتف:0106-7070461 ـ 0114-9393197

*مركز الفيروز للسمنة والنحافة

269 ش فيصل ـ أمام حلواني العبد ـ فيصل ـ الجيزة.

هاتف:018-9937676 ـ 02-35834921

* مركز طيبة للسمنة والنحافة

طريق المعتمدية ـ أرض اللواء ـ المهندسين ـ الجيزة.

هاتف:0100-9240625 ـ 02-33259230

* مركز الفادي لعلاج السمنة

ش أحمد ماهر ـ فيصل ـ الجيزة.

هاتف:0100-5363251 ـ 02-37758239

*مركز تنحيف الجسم

202 ش عبد السلام عارف ـ بولكلي ـ الإسكندرية.

هاتف:03-5424295

*مركز د. طارق محمد الشاذلي للسمنة والنحافة

72 ش جامعة الدول العربية ـ الدور 5 ـ أعلى بنك القاهرة ـ المهندسين ـ الجيزة.

هاتف:02-37628071 ـ 02-37628072

* مركز د. أحمد السبكي للسمنة والنحافة

4 ش بطرس غالي ـ الدور 4 ـ شقة 204 ـ أعلى البنك الأهلي المصري ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

هاتف:0128-4855238 ـ 02-22590725

*مركز د. أحمد السبكي للسمنة والنحافة

الشارع الجديد ـ أمام مركز شرطة الباجور ـ الباجور ـ المنوفية.

هاتف:0122-0442339

*مركز فاميلي للسمنة والنحافة

123 ش السودان ـ المهندسين ـ الجيزة.

هاتف:0100-0445606 ـ 0112-8251313

*مركز خالد إبراهيم للسمنة والنحافة

71 ش جامعة الدول العربية ـ المهندسين ـ الجيزة.

هاتف:02-33350925

* مركز د. إيمان السيد للسمنة والنحافة

16 ش سيد عبد الواحد ـ الدور 1 ـ خلف سينما نورماندي ـ مصر الجديدة ـ القاهرة.

هاتف:0128-4505571

*مركز د. إيمان السيد للسمنة والنحافة

128 ش التحرير ـ بجوار سينما التحرير ـ الدقي ـ الجيزة.

هاتف:0100-6541170

*مركز رويال كير للسمنة والنحافة

المرحلة الأولى ـ الدور 2 ـ داخل المركز الطبي الأول ـ عيادة رقم 209 ـ مدينة الرحاب ـ القاهرة.

هاتف:0109-7272841 ـ 02-26922510

* مركز د. عمرو سليمان الطبي للسمنة والنحافة

داخل بانوراما مول الشروق ـ مدينة الشروق ـ القاهرة.

هاتف:0122-2112247

*مركز الملكة للسمنة والنحافة

ش سليمان سالم ـ الدواجن ـ حلوان ـ القاهرة.

هاتف:0127-6041416

*مركز د. عطية السيد للسمنة والنحافة

13 ش جميلة بوحريد ـ أعلى معمل كارنفال ـ ميدان الساعة ـ الإسكندرية.

هاتف:0128-2889823

* مركز الهاشمي لعلاج السمنة

26 ش عدن تقاطع ش شهاب ـ خلف بلاتينيوم مول ـ المهندسين ـ الجيزة.

هاتف:02-33377589 ـ 02-37488089

* مركز د. أشرف قورة للسمنة والنحافة

3 ش محمد الدهان ـ مصر الجديدة ـ القاهرة.

هاتف: 22619960, 0123103570

* مركز مشالي للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة

1 ش سعد زغلول ـ خلف سوق الجملة ـ المحلة الكبرى ـ الغربية

هاتف:0122-4214943

*مركز مشالي للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة

قرية الهياتم ـ المحلة الكبرى ـ الغربية

هاتف: 0122-4214943

* مركز د. مشعل للتخسيس والسمنة والنحافة

37 ش خاتم المرسلين ـ العمرانية ـ الدور 1 شقة 2 ـ الهرم ـ الجيزة.

هاتف:0122-7379371 ـ 02-35472669

* د. عمرو مطر للسمنة والنحافة

54 ش محيى الدين أبو العز ـ الدقي ـ الجيزة.

هاتف:02-37608726

* معادي دايت كلينيك للسمنة والنحافة

107 طريق مصر حلوان الزراعي ـ الدور 12 شقة 123 ـ أعلى كوفي شوب الفيشاوي ـ المعادي ـ القاهرة.

هاتف:0122-2257561 ـ 02-25256497

* د. مجدي موريس المصري للسمنة والنحافة

15 ش الطيران ـ مدينة نصر ـ القاهرة.

هاتف:02-24055147

* مركز نبض الحياة للسمنة والنحافة

ش الثانوية ـ قرية شاوه ـ بجوار المدرسة الثانوية ـ المنصورة ـ الدقهلية.

هاتف:0106-2649556 ـ 0122-3888408

*مركز هاي كلاس للتخسيس والسمنة والنحافة

ش د. الذهبي ـ حدائق حلوان ـ القاهرة

هاتف:0100-0445626 ـ 0100-1657785

*هلثي هاوس للسمنة والنحافة

امتداد ش 42 ـ متفرع من ش جمال عبد الناصر ـ بجوار مدرسة عمرو شعير ـ سيدي بشر ـ الإسكندرية.

هاتف:0122-0011932

* مركز المروة للعلاج الطبيعي والتخسيس

32 ش مدرسة الجيل الحر ـ عزبة النخل ـ القاهرة

هاتف:0100-5805867

* مركز د. إكرامى للعلاج الطبيعي والتخسيس

1 ش البيان متفرع من ش جمال عبد الناصر ـ بجوار مدرسة جوهار الخاصة ـ جسر السويس ـ القاهرة

هاتف:0109-1552158 ـ 0109-1554157

*مركز السلام للعلاج الطبيعي والسمنة

96 ش رايل ـ بجوار قسم شرطة حلوان ـ حلوان ـ القاهرة

هاتف:0100-1179993

*مركز الحياة للعلاج الطبيعي والسمنة

24 ش د. الوكيل ـ أمام محطة مترو حدائق حلوان ـ حدائق حلوان ـ القاهرة

هاتف:0120-4888420 ـ 0122-9854104

*مركز الحديد والصلب للعلاج الطبيعي

ش الحديد والصلب ـ العجمي ـ الإسكندرية

هاتف:0100-3088493 ـ 03-4397716

*مركز د. منى المكباتي للسمنة والنحافة

6 ش الميرغني ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

هاتف:0111-4120918 ـ 0127-4170017 ـ 02-24530437

* مركز الدرة للسمنة والنحافة والعلاج الطبيعي

37 ش دجلة متفرع من ش شهاب ـ قريب من مستشفى الصفا ـ المهندسين ـ الجيزة

هاتف:02-37615014

*مركز النخبة لعلاج السمنة وتنسيق القوام

الدور 1 شقة 4, امام محطة مترو عين شمس, عين شمس الغربية, القاهرة

هاتف:0100-4042301, 0127-2546660

*مركز النخبة لعلاج السمنة وتنسيق القوام

77 ش الوحدة ـ الدور 1 شقة 2 ـ أمام كنيسة العذراء مريم ـ إمبابة ـ الجيزة

هاتف:0122-1068350

*مركز النخبة لعلاج السمنة وتنسيق القوام

387 ش السودان ـ محطة الجراش ـ الدور 1 شقة 2 ـ أمام مدينة رعاية الطالبات ـ جامعة الأزهر ـ المهندسين ـ الجيزة

هاتف:0109-0135005 ـ 0112-2201163

* مركز تخسيس وعلاج السمنة والنحافة

29 ش عبيدة بن الجراح متفرع من ش فيصل ـ فيصل ـ الجيزة

هاتف:0111-2060938

*مركز العريني للأمراض الباطنية والسكّر وعلاج السمنة

ش سعد زغلول ـ داخل مستشفى المنيا الوطني ـ وسط البلد ـ المنيا

هاتف:0127-4492988 ـ 0128-6639224

* مركز تخسيس وعلاج السمنة والنحافة

63 ش 19 ميدان النافورة ـ خلف موبايل شوب ـ المقطم ـ القاهرة

هاتف:0100-6361346 ـ 0109-4009896

*مركز الدكتورة مها راداميس للسمنة والنحافة

العنوان: 6 ش نبيل الوقاد ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

هاتف: 02-24143050 ـ 02-24156111

*الدكتور طارق كمال رضا للسمنة والنحافة

العنوان: القاهرة ـ 10 شارع طيبة ـ المهندسين

التليفون: 33382711 – 0123317394

العنوان: الإسكندرية ـ 8 شارع الكنيسة الإنجليزية

هاتف: 5441292 – 5451700

*الدكتور: أسامة محمود عبد الغني شلبي للسمنة والنحافة

العنوان: 20 شارع مصدق الدور 17 شقة 2 ـ الدقي

هاتف: 33373772-02

*الدكتور سامي حسن أبو زكري للسمنة والنحافة

العنوان: 27 ش سمير عبد الرؤوف ـ الحي الثامن ـ مدينة نصر ـ القاهرة

هاتف: 22747560-02

*دكتور مصطفى ساري للسمنة والنحافة

العنوان: 43 شارع نخلة المطيعي ـ مصر الجديدة

هاتف: 02-26366656 ـ 02-22415979

*الدكتور عبد المنعم الرملي للسمنة والنحافة

العنوان: 85 شارع 9 ـ الدور 2 شقة 2 المعادي ـ القاهرة

هاتف: 02-23593425 ـ 0122-4973035

*الدكتور فاروق محمد شاهين للسمنة والنحافة

العنوان: 3 شارع شجرة الدر ـ الزمالك

هاتف: 02-27354808

*الدكتور محمد عبد الوهاب محمدي للسمنة والنحافة

العنوان: 59 عبد المنعم رياض المهندسين

هاتف: 33453064

*الدكتور محمد كمال مصطفى أبو الغيط للسمنة والنحافة

العنوان: 1 شارع الجزيرة الوسطى شقة 2 برج ألف ـ الزمالك

هاتف: 27352693

تتراوح تكلفة جلسات التخسيس في أيّة عيادة، ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه.

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