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اختاري مركز التخسيس المناسب لك في مصر

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اختاري مركز التخسيس المناسب لك في مصر اختاري مركز التخسيس المناسب لك في مصر

تتنوع مراكز التنحيف وخسارة الوزن في ، ومن أبرزها:

* مركز د. منى المكباتي للسمنة والنحافة
6 ش الميرغني ـ مصر الجديدة ـ القاهرة.
هاتف: 0111-4120918 ـ 0127-4170017 ـ 02-24530437

*مركز علاج السمنة
105 ش بورسعيد ـ السيدة زينب ـ القاهرة
هاتف:01223317880-0223656010

* مستشفى الجزيرة
8 ش أحمد لطفي السيد ـ فيصل ـ الجيزة
هاتف: 01068406400--- 0237805522- 2039765823--0239765824

* مركز سبورتنج للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة
139 ش طيبة تقاطع ش عرفي ـ سبورتنج ـ الإسكندرية
هاتف: 01006791356—01226302179--035922201

* مركز د. محمد كرم الدين للعلاج الطبيعي والتأهيل وعلاج السمنة والنحافة
185 ميدان فودافون ـ بجوار بنك البركة مصر ـ أمام جولدن مول ـ السادس من أكتوبر ـ الجيزة
هاتف: 01000700038--0238301502

* دكتور دايت للسمنة والنحافة
365 المحور المركزي ـ المجاورة الثانية ـ أمام التوحيد والنور ـ بجوار مسجد الحصري ـ السادس من أكتوبر ـ الجيزة
هاتف: 0101-9040707 ـ 0101-9099066

*مركز بيريز للتجميل
11 ش حسنين هيكل ـ متفرع من ش عباس العقاد ـ أمام مستشفى دار الحكمة ـ مدينة نصر ـ القاهرة
هاتف: 0106-8789241 ـ 0111-3376404 ـ 0112-6248942

* عيادات كنز للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة
برج ج ـ أبراج مينا شهرزاد ـ امتداد ش فيكتور عمانويل ـ أمام كايرو سيز مول ـ سموحة, الاسكندرية
هاتف: 0106-8120120, 0115-2101018, 03-5220380

* مركز العناية للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة ـ د. محمد سميع عوض الله
فيللا 97 ـ ش عمر بن الخطاب ـ منطقة الفيللات ـ بجوار سنتر المختار ـ السادس من أكتوبر ـ الجيزة
هاتف: 0122-7520984 ـ 02-38376126

* مركز عمران للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة ـ د. إيناس عمران
ميديكال بارك ـ عيادة 102 ـ أمام محكمة الأسرة ـ بجوار سفن ستارز مول ـ القاهرة الجديدة ـ القاهرة
هاتف: 0100-7638974 ـ 0112-2030093

*عيادة د. فاطمة محمد عبد القادر
برج المصري ـ ش قنال المحمودية ـ الدور 2 ـ أمام كوبري راغب ـ راغب ـ الإسكندرية
هاتف: 0122-2698718

*المركز التخصصي لعلاج السمنة والنحافة وأحدث الأجهزة لإزالة السمنة الموضعيّة ميجا زون بأشعة الليزر لتفتيت ـ جهاز ماجيك بوت R.F&CAVITATION لشدّ تجاعيد الوجه والرقبة

* هلثي هاوس للعلاج بالطاقة والتخسيس وأيروبيكس
عمارة بنك مصر ـ ش الفردوس ـ بجوار خير زمان ـ سموحة ـ الإسكندرية
هاتف: 0100-0111770 ـ 0111-5455442 ـ 03-4268981 ـ 03-4268982

* د. حامد الفيشاوي للإبر الصينية للسمنة والنحافة
16 أبراج عثمان ـ المهندسين ـ الجيزة
هاتف: 0100-677775 ـ 02-33364025

*مركز المجد للعلاج الطبيعي للسمنة والنحافة
137 ش أحمد شوقي ـ الدور 1 ـ أعلى محلّ براندز للملابس ـ رشدي ـ الإسكندرية
هاتف: 0100-1767177 ـ 03-5432585

* أوبتيمام هيلث كير سنتر للسمنة والنحافة
16 ش 107 ـ الدور 6 و7 ـ داخل مستشفى د. عثمان ـ المعادي ـ القاهرة
هاتف: 02-25249996 ـ 02 -25249997

*الغرباوي للسمنة والنحافة
5 ش على النادي ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة
هاتف: 02-37159455

* إيفر جرين للسمنة والنحافة
ش النيل الأبيض ـ ميدان لبنان ـ الدور 1 ـ قريب من مؤمن ـ المهندسين ـ الجيزة
هاتف: 0100-0700589

* ديونا إيجيبت للسمنة والنحافة
10 ش سليمان الطماوي ـ مساكن شيراتون ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
هاتف: 0100-4445654 ـ 02-22678382

*د. سحر العطار للسمنة والنحافة
79 ش السودان ـ الدقي ـ الجيزة
هاتف: 010-2582681 ـ 02-33359373

*سليم أند جو للسمنة والنحافة
ش عمر بن الخطاب ـ داخل ستارز سنتر ـ المرحلة الثانية ـ الدور الأرضي ـ وحدة رقم 220 ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
هاتف: 0100-4545700 ـ 0100-9780008

*سنتر الرشاقة للسمنة والنحافة
ش الشركات ـ الزاوية الحمراء ـ القاهرة
هاتف: 02-24213809

*د. عبير قمر للسمنة والنحافة
59 ش فيكتور عمانويل ـ سموحة ـ الإسكندرية
هاتف: 03-4256922

*بارياتيرك سنتر كايرو للسمنة والنحافة
90 ش محيي الدين أبو العز ـ الدور 2 ـ أمام نادي الصيد ـ بوابة 2 ـ المهندسين ـ الجيزة
هاتف: 0100-5091338 ـ 0106-9468684

*كوزمو سليم للسمنة والنحافة
30 ش الماظة ـ أمام تيفولي دوم مول ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
هاتف: 0111-6499425 ـ 02-24155765

*سيتي كير سنتر للسمنة والنحافة
52 ش مصطفى النحاس ـ الدور 2 شقة 2 ـ أعلى صيدليّة برسوم ـ مدينة نصر ـ القاهرة
هاتف: 0102-1108223 ـ 02-22872702

*المركز التخصصي لعلاج السمنة
24 ش الأهرام ـ بجوار سينما نورماندي الصيفي ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
هاتف: 0128-4148561 ـ 02-24552959

*المركز التخصصيّ لعلاج السمنة
127 أ ش مصر والسودان ـ بجوار كنتاكي ـ حدائق القبّة ـ القاهرة
هاتف: 02-26834890

* الجمعية الطبية المصريّة للسمنة
41 ش الفلكي ـ باب اللوق ـ القاهرة
هاتف: 0122-2100057 ـ 02-26394820

*ماكروبيوتك سنتر للسمنة والنحافة
33 ش النزهة ـ مدينة نصر ـ القاهرة
هاتف: 0100-6640558 ـ 02-24195845

*د. مايسة عبد الحكيم للسمنة والنحافة
20 ش قايتباي ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
هاتف: 0122-7463888

*د. عبد الحميد محمود للسمنة والنحافة
93 ش مصدق ـ الدقي ـ الجيزة
هاتف: 02-37494579

* د. عبد الحميد محمود للسمنة والنحافة
452 طريق الحرية ـ رشدي ـ الإسكندرية
هاتف: 03-5463117

* مركز النجار الطبي للسمنة والنحافة
ميدان القومية ـ خلف نصر الدين للملابس ـ الزقازيق ـ الشرقية.
هاتف:0122-1086625 ـ 055-2333315

*مركز السباعي للسمنة والنحافة
برج تبارك ـ ش الثلاثيني ـ الدور 1 ـ بجوار كبابجي التميمي ـ حي الشرق ـ بور سعيد.
هاتف:066-3242212

*مركز صبور التخصصي للسمنة والنحافة
24 ش شهاب تقاطع ش سوريا ـ الدور 8 شقة 803 ـ أعلى بلاتنيوم مول ـ المهندسين ـ الجيزة.
هاتف:0100-1402733 ـ 02-33377121

*مركز د. صابر أحمد محمد للسمنة والنحافة
24 ش المليجي متفرّع من ش الملك فيصل ـ الجيزة.
هاتف:0100-1330986

* مركز د. خالد النقيب للسمنة والنحافة
11 ش محمد رأفت ـ محطة الرمل ـ الإسكندرية.
هاتف:03-4857123

* مركز الفيروز للسمنة والنحافة
57 ش ناهية ـ بجوار مخبز 5 نجوم ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة.
هاتف:02-37154469

* مركز د. عطية السيد للسمنة والنحافة
243 ش جمال عبد الناصر ـ بجوار مكتبة عباد الرحمن ـ ميامي ـ الإسكندرية.
هاتف:0111-8005066 ـ 03-5564634

* مركز بي لايت للسمنة والنحافة
17 ب ش أنس بن مالك ـ متفرع من ش على بن أبي طالب ـ الهرم ـ الجيزة.
هاتف:0114-4409495 ـ 02-37432160

*مركز د. إيمان السيد للسمنة والنحافة
3 ش محمود الليثي متفرع من ش ترعة القبة ـ الأميرية ـ القاهرة.
هاتف:0100-6541170

* مركز الشفاء للسمنة والنحافة
ش الجلاء ـ أمام مديرية التربية والتعليم ـ المنصورة ـ الدقهلية.
هاتف:0106-7070461 ـ 0114-9393197

*مركز الفيروز للسمنة والنحافة
269 ش فيصل ـ أمام حلواني العبد ـ فيصل ـ الجيزة.
هاتف:018-9937676 ـ 02-35834921

* مركز طيبة للسمنة والنحافة
طريق المعتمدية ـ أرض اللواء ـ المهندسين ـ الجيزة.
هاتف:0100-9240625 ـ 02-33259230

* مركز الفادي لعلاج السمنة
ش أحمد ماهر ـ فيصل ـ الجيزة.
هاتف:0100-5363251 ـ 02-37758239

*مركز تنحيف الجسم
202 ش عبد السلام عارف ـ بولكلي ـ الإسكندرية.
هاتف:03-5424295

*مركز د. طارق محمد الشاذلي للسمنة والنحافة
72 ش جامعة الدول العربية ـ الدور 5 ـ أعلى بنك القاهرة ـ المهندسين ـ الجيزة.
هاتف:02-37628071 ـ 02-37628072

* مركز د. أحمد السبكي للسمنة والنحافة
4 ش بطرس غالي ـ الدور 4 ـ شقة 204 ـ أعلى البنك الأهلي المصري ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
هاتف:0128-4855238 ـ 02-22590725

*مركز د. أحمد السبكي للسمنة والنحافة
الشارع الجديد ـ أمام مركز شرطة الباجور ـ الباجور ـ المنوفية.
هاتف:0122-0442339

*مركز فاميلي للسمنة والنحافة
123 ش السودان ـ المهندسين ـ الجيزة.
هاتف:0100-0445606 ـ 0112-8251313

*مركز خالد إبراهيم للسمنة والنحافة
71 ش جامعة الدول العربية ـ المهندسين ـ الجيزة.
هاتف:02-33350925

* مركز د. إيمان السيد للسمنة والنحافة
16 ش سيد عبد الواحد ـ الدور 1 ـ خلف سينما نورماندي ـ مصر الجديدة ـ القاهرة.
هاتف:0128-4505571

*مركز د. إيمان السيد للسمنة والنحافة
128 ش التحرير ـ بجوار سينما التحرير ـ الدقي ـ الجيزة.
هاتف:0100-6541170

*مركز رويال كير للسمنة والنحافة
المرحلة الأولى ـ الدور 2 ـ داخل المركز الطبي الأول ـ عيادة رقم 209 ـ مدينة الرحاب ـ القاهرة.
هاتف:0109-7272841 ـ 02-26922510

* مركز د. عمرو سليمان الطبي للسمنة والنحافة
داخل بانوراما مول الشروق ـ مدينة الشروق ـ القاهرة.
هاتف:0122-2112247

*مركز الملكة للسمنة والنحافة
ش سليمان سالم ـ الدواجن ـ حلوان ـ القاهرة.
هاتف:0127-6041416

*مركز د. عطية السيد للسمنة والنحافة
13 ش جميلة بوحريد ـ أعلى معمل كارنفال ـ ميدان الساعة ـ الإسكندرية.
هاتف:0128-2889823

* مركز الهاشمي لعلاج السمنة
26 ش عدن تقاطع ش شهاب ـ خلف بلاتينيوم مول ـ المهندسين ـ الجيزة.
هاتف:02-33377589 ـ 02-37488089

* مركز د. أشرف قورة للسمنة والنحافة
3 ش محمد الدهان ـ مصر الجديدة ـ القاهرة.
هاتف: 22619960, 0123103570

* مركز مشالي للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة
1 ش سعد زغلول ـ خلف سوق الجملة ـ المحلة الكبرى ـ الغربية
هاتف:0122-4214943

*مركز مشالي للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة
قرية الهياتم ـ المحلة الكبرى ـ الغربية
هاتف: 0122-4214943

* مركز د. مشعل للتخسيس والسمنة والنحافة
37 ش خاتم المرسلين ـ العمرانية ـ الدور 1 شقة 2 ـ الهرم ـ الجيزة.
هاتف:0122-7379371 ـ 02-35472669

* د. عمرو مطر للسمنة والنحافة
54 ش محيى الدين أبو العز ـ الدقي ـ الجيزة.
هاتف:02-37608726

* معادي دايت كلينيك للسمنة والنحافة
107 طريق مصر حلوان الزراعي ـ الدور 12 شقة 123 ـ أعلى كوفي شوب الفيشاوي ـ المعادي ـ القاهرة.
هاتف:0122-2257561 ـ 02-25256497

* د. مجدي موريس المصري للسمنة والنحافة
15 ش الطيران ـ مدينة نصر ـ القاهرة.
هاتف:02-24055147

* مركز نبض الحياة للسمنة والنحافة
ش الثانوية ـ قرية شاوه ـ بجوار المدرسة الثانوية ـ المنصورة ـ الدقهلية.
هاتف:0106-2649556 ـ 0122-3888408

*مركز هاي كلاس للتخسيس والسمنة والنحافة
ش د. الذهبي ـ حدائق حلوان ـ القاهرة
هاتف:0100-0445626 ـ 0100-1657785

*هلثي هاوس للسمنة والنحافة
امتداد ش 42 ـ متفرع من ش جمال عبد الناصر ـ بجوار مدرسة عمرو شعير ـ سيدي بشر ـ الإسكندرية.
هاتف:0122-0011932

* مركز المروة للعلاج الطبيعي والتخسيس
32 ش مدرسة الجيل الحر ـ عزبة النخل ـ القاهرة
هاتف:0100-5805867

* مركز د. إكرامى للعلاج الطبيعي والتخسيس
1 ش البيان متفرع من ش جمال عبد الناصر ـ بجوار مدرسة جوهار الخاصة ـ جسر السويس ـ القاهرة
هاتف:0109-1552158 ـ 0109-1554157

*مركز السلام للعلاج الطبيعي والسمنة
96 ش رايل ـ بجوار قسم شرطة حلوان ـ حلوان ـ القاهرة
هاتف:0100-1179993

*مركز الحياة للعلاج الطبيعي والسمنة
24 ش د. الوكيل ـ أمام محطة مترو حدائق حلوان ـ حدائق حلوان ـ القاهرة
هاتف:0120-4888420 ـ 0122-9854104

*مركز الحديد والصلب للعلاج الطبيعي
ش الحديد والصلب ـ العجمي ـ الإسكندرية
هاتف:0100-3088493 ـ 03-4397716

*مركز د. منى المكباتي للسمنة والنحافة
6 ش الميرغني ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
هاتف:0111-4120918 ـ 0127-4170017 ـ 02-24530437

* مركز الدرة للسمنة والنحافة والعلاج الطبيعي
37 ش دجلة متفرع من ش شهاب ـ قريب من مستشفى الصفا ـ المهندسين ـ الجيزة
هاتف:02-37615014

*مركز النخبة لعلاج السمنة وتنسيق القوام
الدور 1 شقة 4, امام محطة مترو عين شمس, عين شمس الغربية, القاهرة
هاتف:0100-4042301, 0127-2546660

*مركز النخبة لعلاج السمنة وتنسيق القوام
77 ش الوحدة ـ الدور 1 شقة 2 ـ أمام كنيسة العذراء مريم ـ إمبابة ـ الجيزة
هاتف:0122-1068350

*مركز النخبة لعلاج السمنة وتنسيق القوام
387 ش السودان ـ محطة الجراش ـ الدور 1 شقة 2 ـ أمام مدينة رعاية الطالبات ـ جامعة الأزهر ـ المهندسين ـ الجيزة
هاتف:0109-0135005 ـ 0112-2201163

* مركز تخسيس وعلاج السمنة والنحافة
29 ش عبيدة بن الجراح متفرع من ش فيصل ـ فيصل ـ الجيزة
هاتف:0111-2060938

*مركز العريني للأمراض الباطنية والسكّر وعلاج السمنة
ش سعد زغلول ـ داخل مستشفى المنيا الوطني ـ وسط البلد ـ المنيا
هاتف:0127-4492988 ـ 0128-6639224

* مركز تخسيس وعلاج السمنة والنحافة
63 ش 19 ميدان النافورة ـ خلف موبايل شوب ـ المقطم ـ القاهرة
هاتف:0100-6361346 ـ 0109-4009896

*مركز الدكتورة مها راداميس للسمنة والنحافة
العنوان: 6 ش نبيل الوقاد ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
هاتف: 02-24143050 ـ 02-24156111

*الدكتور طارق كمال رضا للسمنة والنحافة
العنوان: القاهرة ـ 10 شارع طيبة ـ المهندسين
التليفون: 33382711 – 0123317394
العنوان: الإسكندرية ـ 8 شارع الكنيسة الإنجليزية
هاتف: 5441292 – 5451700

*الدكتور: أسامة محمود عبد الغني شلبي للسمنة والنحافة
العنوان: 20 شارع مصدق الدور 17 شقة 2 ـ الدقي
هاتف: 33373772-02

*الدكتور سامي حسن أبو زكري للسمنة والنحافة
العنوان: 27 ش سمير عبد الرؤوف ـ الحي الثامن ـ مدينة نصر ـ القاهرة
هاتف: 22747560-02

*دكتور مصطفى ساري للسمنة والنحافة
العنوان: 43 شارع نخلة المطيعي ـ مصر الجديدة
هاتف: 02-26366656 ـ 02-22415979

*الدكتور عبد المنعم الرملي للسمنة والنحافة
العنوان: 85 شارع 9 ـ الدور 2 شقة 2 المعادي ـ القاهرة
هاتف: 02-23593425 ـ 0122-4973035

*الدكتور فاروق محمد شاهين للسمنة والنحافة
العنوان: 3 شارع شجرة الدر ـ الزمالك
هاتف: 02-27354808

*الدكتور محمد عبد الوهاب محمدي للسمنة والنحافة
العنوان: 59 عبد المنعم رياض المهندسين
هاتف: 33453064

*الدكتور محمد كمال مصطفى أبو الغيط للسمنة والنحافة
العنوان: 1 شارع الجزيرة الوسطى شقة 2 برج ألف ـ الزمالك
هاتف: 27352693

تتراوح تكلفة جلسات التخسيس في أيّة عيادة، ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه.

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