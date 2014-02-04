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محافظ الشرقية يأمر بتخصيص قطعة أرض لإنشاء نقطة شرطة جديدة

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محافظ الشرقية يأمر بتخصيص قطعة أرض لإنشاء نقطة شرطة جديدة محافظ الشرقية يأمر بتخصيص قطعة أرض لإنشاء نقطة شرطة جديدة

4 فبراير 2014 | 7:35 مساءً

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الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية

الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية

كلف الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان ، محافظ الشرقية ورئيس مركز ومدينة أبو حماد ، سرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتخصيص الأراضي اللازمة ; لإنشاء نقطة شرطة جديدة بجوار كوبري الشباب بوادي الملاك بمركز أبو حماد لبسط الأمن بقرى ترعة الشباب ومواجهة الجريمة والتصدي لبؤر الإجرام بالمنطقة.

 يذكر أن المحافظ ، قد إلتقى أهالي المنطقة واستمع لشكواهم  التي تركزت حول  الأمن وتكرار السرقة ، والخطف وطلب الفدية من المواطنين والمستثمرين.

على الفور ، أمر المحافظ رئيس المدينة الاستجابة لمطلب الأهالي وزيارة الموقع فوراً وتحديد ملكيتها حيث يوجد 11 قراط بجوار كوبري الشباب محاطة بسور أملاك دولة .

بينما وعد المحافظ ، بمخاطبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، واللواء سامح الكيلاني مساعد الوزير مدير أمن الشرقية لسرعة الموافقة بإنشاء نقطة شرطة بالمنطقة ; لحماية الإستثمارت الزراعية والحيوانية بالمنطقة ، وأبدى المواطنين إستعدادهم الكامل لبناء النقطة على نفقتهم الخاصة ، وأيضاً إستعداد رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة لأعمال البناء والتشطيبات لمقر نقطة الشرطة على أحدث طراز ووفقاً للنموذج الحديث المتاح بوزارة الداخلية z

2014-02-04

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