محافظ الشرقية يأمر بتخصيص قطعة أرض لإنشاء نقطة شرطة جديدة

كلف الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان ، محافظ الشرقية ورئيس مركز ومدينة أبو حماد ، سرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتخصيص الأراضي اللازمة ; لإنشاء نقطة شرطة جديدة بجوار كوبري الشباب بوادي الملاك بمركز أبو حماد لبسط الأمن بقرى ترعة الشباب ومواجهة الجريمة والتصدي لبؤر الإجرام بالمنطقة.

يذكر أن المحافظ ، قد إلتقى أهالي المنطقة واستمع لشكواهم التي تركزت حول الأمن وتكرار حوادث السرقة ، والخطف وطلب الفدية من المواطنين والمستثمرين.

على الفور ، أمر المحافظ رئيس المدينة الاستجابة لمطلب الأهالي وزيارة الموقع فوراً وتحديد ملكيتها حيث يوجد 11 قراط بجوار كوبري الشباب محاطة بسور أملاك دولة .

بينما وعد المحافظ ، بمخاطبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، واللواء سامح الكيلاني مساعد الوزير مدير أمن الشرقية لسرعة الموافقة بإنشاء نقطة شرطة بالمنطقة ; لحماية الإستثمارت الزراعية والحيوانية بالمنطقة ، وأبدى المواطنين إستعدادهم الكامل لبناء النقطة على نفقتهم الخاصة ، وأيضاً إستعداد رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة لأعمال البناء والتشطيبات لمقر نقطة الشرطة على أحدث طراز ووفقاً للنموذج الحديث المتاح بوزارة الداخلية z