مراكز النحافة في لبنان

تولي السيدات العربيات، ولا سيّما اللبنانيّات، أهميّة كبرى لرشاقتهن، وينفقن الكثير لهذه الغاية.

وفي ما يلي لائحة بأبرز مراكز النحافة والرياضة، في لبنان:

1 ـ عيادة بيروت لجراحة البدانة، بإشراف الدكتور هيثم الفوال.

هاتف: 009613824228

الدكتور هيثم الفوال حاصل على شهادة اختصاص في الجراحة بالمنظار، من جامعة "بول ساباتييه" في مدينة ليل ـ فرنسا، في سنة 1998.

2 ـ المركز العربي لجراحة البدانة: تصغير المعدة بتقنية المنظار المتطوّرة وعلاج مشكلة السمنة المفرطة بطرق حديثة، بإشراف كلّ من الدكتور زياد زكريا والدكتور سلمان التميمي والدكتور جورج خوري.

هاتف: 009613392639

3 ـ مستشفى ومركز بلفيو الطبي.

هاتف: 0096101682666

4 ـ مركز الدكتور سليم عيتاني ـ بالون المعدة للتنحيف.

هاتف:009613855655

5 ـ مركز "صحي وسريع"، لصاحبته اختصاصية التغذية مونيك باسيلا زعرور، للتعرّف إلى الأنظمة الغذائية المتّبعة في عياداتها وطرق خسارة الوزن الزائد.

هاتف: 03143017، 03503037، 04916495

النوادي الرياضية في لبنان:

1 ـ نادي "أفلون" الرياضي: لبنان ـ بيروت ـ قريطم.هاتف: 03091949

2 ـ نادي "لو جيم": لبنان ـ بيروت ـ السوديكو.هاتف: 01322816

3 ـ نادي "بلاتينوم" : لبنان ـ بيروت ـ تلة الخياط ـ شارع الماما.هاتف:01817111

4 ـ نادي "فيتنيس": بيروت ـ شارع مدام كوري.هاتف:01811886

5 ـ نادي "أولمبيك": لبنان ـ جونيه.هاتف:09917410

6 ـ نادي "بودي هيلث كلوب": لبنان ـ الزلقا.هاتف: 01878725

شاهدي أيضاً:

نصائح مجربة لحل مشكلة الأرداف