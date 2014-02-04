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مراكز النحافة في لبنان

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مراكز النحافة في لبنان مراكز النحافة في لبنان

تولي السيدات العربيات، ولا سيّما اللبنانيّات، أهميّة كبرى لرشاقتهن، وينفقن الكثير لهذه الغاية.
وفي ما يلي لائحة بأبرز مراكز النحافة والرياضة، في لبنان:

1 ـ عيادة بيروت لجراحة البدانة، بإشراف الدكتور هيثم الفوال.
هاتف: 009613824228
الدكتور هيثم الفوال حاصل على شهادة اختصاص في الجراحة بالمنظار، من جامعة "بول ساباتييه" في مدينة ليل ـ فرنسا، في سنة 1998.

2 ـ المركز العربي لجراحة البدانة: تصغير المعدة بتقنية المنظار المتطوّرة وعلاج مشكلة السمنة المفرطة بطرق حديثة، بإشراف كلّ من الدكتور زياد زكريا والدكتور سلمان التميمي والدكتور جورج خوري.
هاتف: 009613392639

3 ـ مستشفى ومركز بلفيو الطبي.
هاتف: 0096101682666

4 ـ مركز الدكتور سليم عيتاني ـ بالون المعدة للتنحيف.
هاتف:009613855655

5 ـ مركز "صحي وسريع"، لصاحبته اختصاصية التغذية مونيك باسيلا زعرور، للتعرّف إلى الأنظمة الغذائية المتّبعة في عياداتها وطرق خسارة الوزن الزائد.
هاتف: 03143017، 03503037، 04916495

النوادي الرياضية في لبنان:
1 ـ نادي "أفلون" الرياضي: لبنان ـ بيروت ـ قريطم.هاتف: 03091949
2 ـ نادي "لو جيم": لبنان ـ بيروت ـ السوديكو.هاتف: 01322816
3 ـ نادي "بلاتينوم" : لبنان ـ بيروت ـ تلة الخياط ـ شارع الماما.هاتف:01817111
4 ـ نادي "فيتنيس": بيروت ـ شارع مدام كوري.هاتف:01811886
5 ـ نادي "أولمبيك": لبنان ـ جونيه.هاتف:09917410
6 ـ نادي "بودي هيلث كلوب": لبنان ـ الزلقا.هاتف: 01878725

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