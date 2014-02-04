مراكز النحافة في لبنان

تولي السيدات العربيات، ولا سيّما اللبنانيّات، أهميّة كبرى لرشاقتهن، وينفقن الكثير لهذه الغاية.
وفي ما يلي لائحة بأبرز مراكز النحافة والرياضة، في لبنان:
1 ـ عيادة بيروت لجراحة البدانة، بإشراف الدكتور هيثم الفوال.
هاتف: 009613824228
الدكتور هيثم الفوال حاصل على شهادة اختصاص في الجراحة بالمنظار، من جامعة "بول ساباتييه" في مدينة ليل ـ فرنسا، في سنة 1998.
2 ـ المركز العربي لجراحة البدانة: تصغير المعدة بتقنية المنظار المتطوّرة وعلاج مشكلة السمنة المفرطة بطرق حديثة، بإشراف كلّ من الدكتور زياد زكريا والدكتور سلمان التميمي والدكتور جورج خوري.
هاتف: 009613392639
3 ـ مستشفى ومركز بلفيو الطبي.
هاتف: 0096101682666
4 ـ مركز الدكتور سليم عيتاني ـ بالون المعدة للتنحيف.
هاتف:009613855655
5 ـ مركز "صحي وسريع"، لصاحبته اختصاصية التغذية مونيك باسيلا زعرور، للتعرّف إلى الأنظمة الغذائية المتّبعة في عياداتها وطرق خسارة الوزن الزائد.
هاتف: 03143017، 03503037، 04916495
النوادي الرياضية في لبنان:
1 ـ نادي "أفلون" الرياضي: لبنان ـ بيروت ـ قريطم.هاتف: 03091949
2 ـ نادي "لو جيم": لبنان ـ بيروت ـ السوديكو.هاتف: 01322816
3 ـ نادي "بلاتينوم" : لبنان ـ بيروت ـ تلة الخياط ـ شارع الماما.هاتف:01817111
4 ـ نادي "فيتنيس": بيروت ـ شارع مدام كوري.هاتف:01811886
5 ـ نادي "أولمبيك": لبنان ـ جونيه.هاتف:09917410
6 ـ نادي "بودي هيلث كلوب": لبنان ـ الزلقا.هاتف: 01878725
شاهدي أيضاً: