زوري مراكز التنحيف في الإمارات

لم يعد حلم الرشاقة مجرد شكل جماليّ نسعى إليه جميعاً، بل يرتبط أيضاً بالصحة العامة، وبضرورة المحافظة على سلامة الأعضاء مثل القلب، والأوعية الدموية.فإذا كانت الرشاقة غايتك والجسم المثالي هدفك، فمن الضروري متابعة هذا الدليل والتعرف إلى الأساليب والوسائل والطرق والبرامج المتباينة للتخلّص من السمنة، ومن أجل التمتّع بجسمٍ رشيق مثاليّ خالٍ من الأمراض:

علاج السمنة عن طريق التغذية

يُعتبر مركز نيوترشن الطبي أول مركز طبيّ بالشرق الأوسط متخصص في علاج السمنة، عن طريق التغذية العلاجية. وهو يقدّم باقات علاجيّة متنوّعة:

الباقة البرونزية بقيمة 950 درهماً وتشمل:

* منتجين رئيسين يساعدان في تخفيف الوزن.

* المتابعة مع اختصاصيّ التغذية لمدة 3 أشهر.

* بالإضافة إلى منتجات غذائيّة صحيّة مناسبة للدايت، تكلفتها ما بين 50 إلى 100 درهم.

* الفحص بواسطة أحدث الأجهزة لتقييم درجة السمنة، مع أفضل البرامج الغذائية المناسبة لكلّ حالة.

باقة التوفير بقيمة 1500 درهم، وتشمل:

* 4 منتجات رئيسيّة مساعدة في تخفيف الوزن.

* المتابعة مع اختصاصي التغذية لمدة 6 أشهر.

* بالإضافة إلى منتجات غذائية صحية مناسبة للدايت، تكلفتها ما بين 200 إلى 300 درهم.

* الفحص بواسطة أحدث الأجهزة لتقييم درجة السمنة، مع أفضل البرامج الغذائية المناسبة لكلّ حالة.

تليفون: 04 3399600 دبي

برامج التغذية في "رايت بايت"

يعتبر "رايت بايت" خيارك المثالي، سواء كنت ترغبين في فقدان الوزن، أو زيادة معدلات نشاط جسمك، يقدّم "رايت بايت" برامج تغذيّة متخصّصة، منها:

1. برنامج "جدّد نفسك" (Renew You) وبرنامج "التغذية الانتقائية" (Selective Plus) وبرنامج "رشاقة الرياضيين" (Fuel Up).

ويمكنك التمتع بخدمة "رايت بايت"، التي جرى إطلاقها مؤخّراً، والحصول على وجبات جاهزة وصحيّة تصلكَ أينما كنت، ومتى شئت، وتغنيكَ عن خيارات الطعام غير الصحيّ.

بالنسبة إلى برامج توصيل الوجبات الصحية من "رايت بايت"، تبلغ تكلفة أسبوع كامل حوالى 960 درهماً، و14 يوماً حوالى 1,810 درهماً، و20 يوماً حوالى 2,560 درهم، و24 يوماً حوالى 2,960 درهماً، و28 يوماً حوالى 3,410 دراهم.

دبي مجمع الحضيبة للجوائز في جميرا ـ تليفون: 0097143388763 أو 009714342508

نظام "سليمسونيك"في مركزVLCC

يتبع مركزVLCC نظام "سليمسونيك" (SLIMSONIC)، وهو عبارة عن نظام علاجيّ مبتكر لتخفيف الوزن، وتحسين مظهر الجسم، يعتمد على تكنولوجيا CORE المبتكرة لتحقيق نتائج فورية مضمونة على مستوى التخلص من السيلوليت وشدّ الجسم والبشرة. ويضمن النظام فقدان حتى 6 كيلوجرامات في 6 أسابيع.

لمزيد من التفاصيل حول VLCC، يمكن الاتصال عبر الرقم 800 8522 (VLCC)، أو زيارة الموقع:http://www.vlccwellness.com/UAE/

جلسات "سبليندرايزر"

وداعاً للجراحة، وأهلاً بجلسات التدليك "سبليندرايزر" الرائعة! فهذا النوع من جلسات التدليك طوّرها الخبراء في "ذا نيل سبا"، بالتعاون مع خبيرة التجميل العالمية "ديبورا ميتشل" المشهورة بعملها مع أبرز النجوم والمشاهير، من أمثال كيت ميدلتون، وغوينيث بالترو، وفيكتوريا بكهام، وتقوم على معالجة الأنسجة الداخلية بعمق، ومن دون جراحة، للحدّ بدرجة ملحوظة من ترهّل الجلد والمساعدة في تحسين لونه ومرونته، وفي إزالة السموم.

تبلغ تكلفة جلسة التدليك "سبليندرايزر" الواحدة 310 دراهم إماراتية، وهي متوفرة حصريّاً في صالونات "ذا نيل سبا" في مختلف أنحاء الإمارات The Nail Spa.

تلفون:

أبوظبي 026424444

دبي 042821617

"لتدمير الخلايا الدهنية Aqualyx الحقن"

بناء على الدراسات التي قام بها البروفيسور الإيطالي "موتوليسا"، عام 2007. بدأ العمل على صياغة جديدة لتدمير الخلايا الدهنية تماماً، ما أدّى إلى تطوير التقنية الجديدة للحقن والمسجلة عالمياً لوحدها في علاج شفط الدهون بحقنIntralipotherapy، بطريق مباشرة إلى الأنسجة الدهنيّة باستخدام تقنية Aqualyx.

بإمكان المريض العودة إلى أنشطته اليومية على الفور

مدة العلاج : 30 دقيقة لكلّ جلسة من الجلسات التي يتطلبها العلاج (4 – 5 جلسات)

سعر الجلسة: 1000 درهم في الجلسة لمنطقة الوجه/3000 درهم لجلسة الجسم.

العيادات التي توفر العلاج:

Health and Beauty, Al Ain +971 37551130

Aesthetics Medical Center, Abu Dhabi +971 26818711

MedcareMirdiff, Dubai +971 2847199

Aesthetica Clinic Dubai Healthcare City, Dubai +97144298533

علاج جراحي وغير جراحي

هذا العلاج لمرضى السمنة، إذ يجمع بين الخيارات الجراحيّة وغير الجراحيّة من خلال فريق طبي متخصّص بجراحات السمنة والتغذية والباطنية والعلاج السلوكي، بالإضافة إلى استشاريي الجراحة التجميلية؛ وذلك لإجراء العمليات المصاحبة لفقدان الوزن، إلى جانب تقديم حلول وخيارات متنوّعة، تُلائم كافة الحالات المرضيّة، كربط المعدة أو تدبيس المعدة أو تحوير الأمعاء أو بالون المعدة.

مركز د. سليمان الحبيب

دبي ـ هاتف : 44297777 00971

NuYou Slimming Spa

جلسات تنحيف مع استشارة طبية وبرامج مصمّمة خصيصاً لتلبّي الاحتياجات الفرديّة. تركّز الاستشارة الطبية على توفير نصائح لتحسين مجالات أسلوب الحياة، التغذية، اللياقة و التدريبات الرياضية.

الخيار الأول: جلسة واحدة 350 درهماً

الخيار الثاني: 3 جلسات 1050 درهماً

الخيار الثالث: 6 جلسات 2100 درهم

للحجز: يرجى الاتصال بــ: +971 2 557 7225

لمعالجة السيلوليت

للتخلص من مشكلة السيلوليت، يقدّم لك مركز فيزاج تقنية (V Shape) للمعالجة، وهي تعمل بشكل فعّال وآمن على تحديد شكل الجسم وتنحيفه عن طريق الحدّ من السيليوليت والتخلّص من مشاكله في 6 علاجات مندمجة مع أحدث تقنيات نحت الجسم.

تكلفتها ٦ آلاف درهم، وتستغرق كلّ جلسة حوالى الساعة والنصف، بحسب المنطقة المعالَجة.

مركز فيزاج الطبي ـ أبوظبي ـ تليفون: 0097126650066

شاهدي أيضاً:

لتذويب الشحوم

يتمّ العلاج بجهاز خاصّ يحتوي على أربعة تقنيات ممزوجة في جهاز واحد يُمكن تمريره على المنطقة بشكل دورانيّ، من أجل إذابة الشحوم ودفعها باتجاه الامتصاص في اللمفاويّة، ثمّ لتُطرح بالبول. يُنصح بإجراء أربع جلسات على الأقلّ، يفصل بين الجلسة والأخرى مدّة بضعة أيام أو أسبوع.

يمكن قياس النتائج بعد الجلسة الثانية، حيث يُمكن للناظر ملاحظة بدء ذوبان الشحوم وتحسين السيلوليت. وقد تصل النتيجة بعد الجلسة الرابعة إلى خسارة 7-8 سنتيمترات من محيط الخصر.

عيادة فينكيور ـ دبي ـ هاتف: 6484 375 -4-00971

التدليك اليدويّ لخصر نحيل

الطريقة الفعالة للتنحيف من وجهة نظر فندق غلوريا دبي تعتمد على المساج اليدويّ بالزيوت الطبيعية، والتي تساعد في سرعة تدفق الدم في المناطق المراد تنحيفها وتذويب الدهون باتجاه أقرب تجمّع لمفاوي. إنها طريقة صحيّة وآمنة، ونتائجها مضمونة في أنقاص محيط الخصر بالقياس، لا بالوزن؛ ما يُساعد في تكوين مظهر رشيق وجذاب.

يحتاج الشخص إلى 5 جلسات، تستغرق الواحدة منها 35 دقيقة.

السعر الأساسي يبلغ 1450 درهماً، ولقراء المجلة تخفيض بنسبة 25%.

فندق غلوريا ـ دبي ـ هاتف:+971 4 3996666